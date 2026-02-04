0 800 307 555
Какая модель стала автомобилем 2026 года: кто получил другие награды

Электромобиль Nissan Leaf 2026 получил престижную награду Buzz Awards, став лучшим представителем индустрии.
Модель опередила десятки конкурентов, сочетая доступную цену с передовыми технологиями энергоэффективности, пишет Top Speed.
Новое поколение Nissan Leaf одержало победу сразу в двух номинациях как лучший электромобиль года и как наиболее выгодная бюджетная покупка.

Цена

Производитель сумел сохранить стартовую стоимость модели ниже 30 000 долларов, несмотря на рост цен на компоненты и глобальную инфляцию.

Характеристики

Третье поколение популярного электрокара предлагает запас хода до 488 км по оценке EPA. Автомобиль построен на архитектуре 400 вольт, что значительно ускоряет процесс зарядки, а два порта — NACS и J1772 — делают подключение удобным для любых устройств. Пользователи отмечают легкость управления и маневренность машины на крутых поворотах.
Салон новинки получил качественные отделочные материалы и двойные цифровые экраны. Мультимедийная система интегрирована в экосистему Google, обеспечивая бесшовную работу с повседневными цифровыми сервисами. Сочетание комфорта, современного интерфейса и премиальных элементов исполнения превосходит ожидания бюджетного сегмента.

Другие категории

Победители в других категориях показали разнообразие автоиндустрии. Ford Maverick получил награду как лучший пикап,
  • Toyota 4Runner — как лучший кроссовер,
  • Lucid Gravity — как люксовый автомобиль,
  • Ford Mustang GTD — как спортивный автомобиль,
  • Hyundai Palisade — лучший семейный автомобиль.
По материалам:
MMR
