Какая модель стала автомобилем 2026 года: кто получил другие награды
Электромобиль Nissan Leaf 2026 получил престижную награду Buzz Awards, став лучшим представителем индустрии.
Модель опередила десятки конкурентов, сочетая доступную цену с передовыми технологиями энергоэффективности, пишет Top Speed.
Новое поколение Nissan Leaf одержало победу сразу в двух номинациях как лучший электромобиль года и как наиболее выгодная бюджетная покупка.
Цена
Производитель сумел сохранить стартовую стоимость модели ниже 30 000 долларов, несмотря на рост цен на компоненты и глобальную инфляцию.
Характеристики
Третье поколение популярного электрокара предлагает запас хода до 488 км по оценке EPA. Автомобиль построен на архитектуре 400 вольт, что значительно ускоряет процесс зарядки, а два порта — NACS и J1772 — делают подключение удобным для любых устройств. Пользователи отмечают легкость управления и маневренность машины на крутых поворотах.
Салон новинки получил качественные отделочные материалы и двойные цифровые экраны. Мультимедийная система интегрирована в экосистему Google, обеспечивая бесшовную работу с повседневными цифровыми сервисами. Сочетание комфорта, современного интерфейса и премиальных элементов исполнения превосходит ожидания бюджетного сегмента.
Другие категории
Победители в других категориях показали разнообразие автоиндустрии. Ford Maverick получил награду как лучший пикап,
- Toyota 4Runner — как лучший кроссовер,
- Lucid Gravity — как люксовый автомобиль,
- Ford Mustang GTD — как спортивный автомобиль,
- Hyundai Palisade — лучший семейный автомобиль.
