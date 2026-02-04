Германия инвестирует миллиарды в военно-космические технологии: спутники и лазерные системы Сегодня 05:46 — Технологии&Авто

Германия рассматривает новые масштабные инвестиции в военно-космическую сферу, сосредоточенные на создании спутников-разведчиков, космических самолетов и лазерных систем оборонного назначения.

Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время Берлин направляет около 35 млрд евро на развитие военно-космического направления, реагируя на рост угроз со стороны россии и Китая в космическом пространстве.

В ближайшие годы Германия планирует создать зашифрованное военное спутниковое «созвездие» из более 100 аппаратов под названием SATCOM Stage 4, сообщил командующий Космическими силами бундесвера Михаэль Траут.

По его словам, система будет работать по модели Агентства по развитию космоса США, развертывающей спутники на низкой околоземной орбите для связи и отслеживания ракет.

Траут подчеркнул, что усиление космической составляющей обороны стало одним из ключевых приоритетов после полномасштабного вторжения россии в Украину. Он подчеркнул необходимость инвестировать не только в защищенную связь, но и в возможности противодействия вражеским космическим системам.

«Нам нужно улучшить нашу позицию сдерживания в космосе, поскольку космос стал операционной или даже военной сферой, и мы прекрасно осознаем, что наши системы, наши космические возможности требуют защиты и обороны», — заявил Траут.

По данным командующего, финансирование будет направлено на разведывательные спутники, сенсорные системы, а также технологии для срыва работы космических аппаратов противника — в частности, лазерные системы и оборудование, способное влиять на наземную инфраструктуру.

В то же время, Германия не планирует размещать на орбите разрушительное оружие для физического уничтожения спутников. Вместо этого акцент будет сделан на глушении сигналов, кибер- и лазерном противодействии.

Также Берлин намерен предоставить приоритет немецким и европейским производителям в реализации этой программы, что может усилить европейский оборонно-космический сектор.

