Что ждет рынок подержанных автомобилей в 2026 году Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

Что ждет рынок подержанных автомобилей в 2026 году

Рыночные эксперты прогнозируют, что в 2026 году водители сильнее ощутят последствия дефицита микросхем и уменьшение предложения почти новых автомобилей. Ужесточение контроля за загрязнением окружающей среды коснется некоторых владельцев транспортных средств по всей Европе, в том числе и в Украине.

Об этом говорится в исследовании carVertical

Цены на автомобили

В последние годы инфляция в большинстве стран ЕС стабилизировалась, что привело к снижению процентных ставок. В то же время водителям хорошие новости придется подождать — предполагается, что в следующем году цены на новые автомобили будут оставаться неизменными.

«Прогнозы Европейского центрального банка демонстрируют, что процентные ставки не вернутся к допандемийному уровню еще достаточно долго. Это означает, что новые автомобили будут оставаться менее доступными, чем несколько лет назад», — объясняет Бузелис.

Дефицит почти новых автомобилей на рынке

Из-за глобальной пандемии, закрытия заводов и дефицита микросхем на протяжении 2020−2023 годов мировое производство автомобилей уменьшилось. В течение нескольких последних лет на вторичном рынке все больше ощущается дефицит нескольких лет, благодаря чему цены на подержанные авто держатся на относительно высоком уровне.

«Сейчас стоимость автомобилей в возрасте от 3 до 6 лет снижается гораздо медленнее, чем раньше. Рынок б/у автомобилей держит высокие цены, и для их снижения в ближайшее время нет никаких оснований», — говорит Бузелис.

Предложение

Предложение подержанных электромобилей на вторичном рынке ежегодно растет, и в 2026 году этот процесс только ускорится.

Многие электромобили возрастом несколько лет достигнут конца своего лизингового срока и появятся на сайтах объявлений. Большое предложение подержанных электромобилей ожидаемо приведет к их удешевлению.

Читайте также Украина переходит на европейские стандарты: что изменится для водителей

На их доступность также оказывает влияние увеличение количества электромобилей китайского производства. Однако о спросе на них судить еще рано, поскольку китайские электрокары обесцениваются быстрее моделей от известных европейских производителей. Чем быстрее китайские электромобили будут терять свою стоимость, тем с большей вероятностью покупатели будут выбирать другие бренды.

Ранее Минразвития шагнуло к гармонизации украинского транспортного законодательства с социальными стандартами Европейского Союза в сфере труда и отдыха водителей коммерческого автомобильного транспорта.

Документ вводит ключевые нормы ЕС, в частности, положения Регламента (ЕС) № 561/2006, Директивы 2002/15/ЕС, а также решения Совместного комитета Украина-ЕС по применению стандартов смарт-тахографов (G2V2).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.