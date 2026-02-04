Верификация Starlink: как узнать KIT-номер и UTID Сегодня 14:39 — Технологии&Авто

В Министерстве обороны Украины объяснили, как узнать идентификаторы для своего терминала Starlink, чтобы пройти верификацию

Зачем это

Как сообщалось ранее, Украина вводит «белый список» для терминалов Starlink. Вскоре в стране будут работать только официально зарегистрированные устройства. Это вынужденный шаг, чтобы заблокировать терминалы, которые российские оккупанты незаконно используют для управления дронами и террора мирного населения.

Где найти KIT-номер терминала

Чтобы Starlink продолжал работать без перебоев, необходимо пройти простую подтверждающую процедуру. Для этого нужно два ключевых идентификатора: KIT-номер и UTID.

Этот номер — уникальный идентификатор вашего комплекта.

KIT-номер указан на транспортной этикетке, наклеенной на коробку комплекта Starlink.

указан на транспортной этикетке, наклеенной на коробку комплекта Starlink. Он имеет вид буквенно-цифрового кода, например: KIT00000000.

Как узнать UTID

Если коробка не сохранилась, вы можете найти идентификатор терминала (UTID) непосредственно в мобильном приложении Starlink.

Шаг 1: Откройте меню в верхнем левом углу страницы, прокрутите вниз и нажмите на информационный пузырь с буквой «i» , чтобы открыть сведения о терминале.

Откройте меню в верхнем левом углу страницы, прокрутите вниз и нажмите на информационный пузырь с буквой , чтобы открыть сведения о терминале. Шаг 2: В разделе Starlink найдите строку с идентификатором терминала (ID).

В разделе найдите строку с идентификатором терминала (ID). Важное замечание: При копировании номера не обращайте внимания на буквы «ut» в начале (например, если указано ut01000000…, записывайте только цифры и буквы после них).

Эти данные помогут быстро внести ваше устройство в список разрешенных и обеспечить стабильную связь.

Также мы писали, как верифицировать свой Starlink через ЦПАУ и Дію. Подробные инструкции читайте здесь.

