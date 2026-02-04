0 800 307 555
ру
Верификация Starlink: как узнать KIT-номер и UTID

Технологии&Авто
9
В Министерстве обороны Украины объяснили, как узнать идентификаторы для своего терминала Starlink, чтобы пройти верификацию

Зачем это

Как сообщалось ранее, Украина вводит «белый список» для терминалов Starlink. Вскоре в стране будут работать только официально зарегистрированные устройства. Это вынужденный шаг, чтобы заблокировать терминалы, которые российские оккупанты незаконно используют для управления дронами и террора мирного населения.

Где найти KIT-номер терминала

Чтобы Starlink продолжал работать без перебоев, необходимо пройти простую подтверждающую процедуру. Для этого нужно два ключевых идентификатора: KIT-номер и UTID.
Этот номер — уникальный идентификатор вашего комплекта.
  • KIT-номер указан на транспортной этикетке, наклеенной на коробку комплекта Starlink.
  • Он имеет вид буквенно-цифрового кода, например: KIT00000000.
Как узнать UTID

Если коробка не сохранилась, вы можете найти идентификатор терминала (UTID) непосредственно в мобильном приложении Starlink.
  • Шаг 1: Откройте меню в верхнем левом углу страницы, прокрутите вниз и нажмите на информационный пузырь с буквой «i», чтобы открыть сведения о терминале.
  • Шаг 2: В разделе Starlink найдите строку с идентификатором терминала (ID).
  • Важное замечание: При копировании номера не обращайте внимания на буквы «ut» в начале (например, если указано ut01000000…, записывайте только цифры и буквы после них).
Эти данные помогут быстро внести ваше устройство в список разрешенных и обеспечить стабильную связь.
Также мы писали, как верифицировать свой Starlink через ЦПАУ и Дію. Подробные инструкции читайте здесь.
