Верификация Starlink: как узнать KIT-номер и UTID
В Министерстве обороны Украины объяснили, как узнать идентификаторы для своего терминала Starlink, чтобы пройти верификацию
Зачем это
Как сообщалось ранее, Украина вводит «белый список» для терминалов Starlink. Вскоре в стране будут работать только официально зарегистрированные устройства. Это вынужденный шаг, чтобы заблокировать терминалы, которые российские оккупанты незаконно используют для управления дронами и террора мирного населения.
Где найти KIT-номер терминала
Чтобы Starlink продолжал работать без перебоев, необходимо пройти простую подтверждающую процедуру. Для этого нужно два ключевых идентификатора: KIT-номер и UTID.
Этот номер — уникальный идентификатор вашего комплекта.
- KIT-номер указан на транспортной этикетке, наклеенной на коробку комплекта Starlink.
- Он имеет вид буквенно-цифрового кода, например: KIT00000000.
Как узнать UTID
Если коробка не сохранилась, вы можете найти идентификатор терминала (UTID) непосредственно в мобильном приложении Starlink.
- Шаг 1: Откройте меню в верхнем левом углу страницы, прокрутите вниз и нажмите на информационный пузырь с буквой «i», чтобы открыть сведения о терминале.
- Шаг 2: В разделе Starlink найдите строку с идентификатором терминала (ID).
- Важное замечание: При копировании номера не обращайте внимания на буквы «ut» в начале (например, если указано ut01000000…, записывайте только цифры и буквы после них).
Эти данные помогут быстро внести ваше устройство в список разрешенных и обеспечить стабильную связь.
Также мы писали, как верифицировать свой Starlink через ЦПАУ и Дію. Подробные инструкции читайте здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Верификация Starlink: как узнать KIT-номер и UTID
Какая модель стала автомобилем 2026 года: кто получил другие награды
Германия инвестирует миллиарды в военно-космические технологии: спутники и лазерные системы
Xiaomi и Ford ответили на слухи об общем электрокаре
Лучший компактный кроссовер 2026 года
OpenAI запустила Codex для macOS — приложение для работы с несколькими ИИ-агентами