ЕС инвестирует более €10 млрд в спутниковую альтернативу Starlink Сегодня 22:48 — Технологии&Авто

Ограниченная эксплуатация IRIS2 и Govsatcom для нужд правительств и военных началась на прошлой неделе.

Европейский Союз ввел в эксплуатацию отдельные элементы собственной защищенной спутниковой системы связи. Речь идет о сетях IRIS2 и Govsatcom, которые должны стать европейской альтернативой Starlink, и уменьшить зависимость от США.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в ходе Европейской космической конференции в Брюсселе, сообщает Bloomberg.

Еврокомиссар подчеркнул, что текущая геополитическая ситуация вынуждает ЕС ускорять развертывание собственных спутниковых сервисов.

По его словам, такие системы критически важны для так называемых «стратегических способностей», в которых Европа традиционно в значительной степени полагалась на Соединенные Штаты.

Планы развития IRIS2

По словам Кубилюса, ограниченная эксплуатация отдельных компонентов IRIS2 и Govsatcom для нужд правительств и военных началась на прошлой неделе.

Системы обеспечивают защищенную и зашифрованную спутниковую связь, которая находится под полным контролем Европейского Союза.

Спутниковая сеть IRIS2 в перспективе будет состоять из 290 спутников, размещенных на разных орбитах. Полноценный запуск системы намечен на 2030 год. Она будет обслуживать как правительственные структуры, так и частных клиентов.

Общий бюджет проекта составляет 10,6 млрд евро.

Украина получит доступ к сети

Кубилюс сообщил, что Украина уже обратилась с просьбой о доступе к новой системе связи. По его словам, в настоящее время идут подготовительные процедуры для предоставления такого доступа.

