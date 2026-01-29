Франция запретит госслужащим американские Google Meet, Zoom и Teams Politico 29.01.2026, 00:12 — Технологии&Авто

Франция запретит своим чиновникам использовать все американские платформы для видеосвязи.

Власти Франции запретят государственным служащим использовать американские платформы для видеоконференций, включая Google Meet, Zoom и Teams.

Об этом сообщает Politico , ссылаясь на источник во французском правительстве.

Офис премьер-министра в ближайшие дни сообщит чиновникам, что им следует использовать для видеоконференций французскую платформу Visio, отмечает издание. Платформа работает на инфраструктуре, предоставленной французской компанией Outscale.

Visio уже используют 40 000 сотрудников, включая большинство министерств и некоторые их дочерние предприятия, такие как Французский национальный центр научных исследований.

Цель такого решения

Как отмечает Politico, Франция приняла такое решение на фоне того, что в Европе все чаще возникает озабоченность глубокой зависимостью от услуг США.

Франция летом 2025 года обязала чиновников отказаться от WhatsApp и Telegram в пользу мессенджера Tchap, предназначенного исключительно для государственных служащих.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.