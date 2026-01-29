Водительское удостоверение без экзаменов: как распознать мошенников
Обещания получить водительское удостоверение «без обучения и экзаменов» выглядят привлекательно, но именно за этой «легкостью» чаще всего скрывается мошенничество. Псевдопродавцы в интернете предлагают быстрое решение, которое действительно заканчивается потерей денег, персональных данных и фейковым документом без всякой юридической силы.
ГСЦ МВД рассказал, как работают фейки под видом центров МВД и почему это опасно.
Там отмечают, что единственный законный путь к водительскому удостоверению — это обучение в автошколе и сдача экзаменов в сервисном центре МВД. Все «альтернативные» варианты, в частности покупка водительского в интернете, не имеют ничего общего с официальной процедурой.
Фейковые аккаунты под видом сервисных центров МВД
В социальных сетях мошенники массово создают страницы, имитирующие работу сервисных центров МВД. Они обещают «готовое водительское удостоверение за несколько дней, онлайн, без автошколы и экзаменов», предоставляя это как простой и удобный способ избежать обучения и проверок знаний.
На самом же деле, за такими объявлениями стоит отработанная схема обмана. Вместо обещанного документа люди остаются без средств, а их персональные данные попадают в руки злоумышленников.
Чем это опасно
Мошенники не только отнимают деньги, но и собирают копии документов, фото и другую чувствительную информацию.
Персональные данные и копии документов злоумышленники могут использовать в других мошеннических схемах, включая оформить кредиты или сломать аккаунты. Поэтому не следует передавать чувствительные данные посторонним лицам в интернете.
Как мошенники маскируются под официальные учреждения
Чтобы выглядеть убедительно, злоумышленники используют знакомые атрибуты официальных структур, в частности:
- название сервисного центра МВД с конкретным номером;
- реальные фото с официальных ресурсов сервисных центров МВД;
- фейковые отзывы «клиентов», якобы получивших подлинное удостоверение;
- график работы и официальные номера сервисных центров МВД.
Ключевой крючок — заверение, что у них есть «свои люди» в сервисных центрах и могут за вознаграждение изготовить удостоверение, которое якобы будет отображаться в реестрах. На самом деле такие документы не появляются ни в Кабинете водителя, ни в приложении Дия.
Что следует помнить
Ни один сервисный центр МВД не продает водительское удостоверение онлайн. Все подобные объявления — это обман. Водительские документы выдаются по единому алгоритму для всех:
- изучение правил дорожного движения — самостоятельно или в автошколе;
- сдача теоретического экзамена в ТСЦ МВД;
- прохождение практического обучения в автошколе;
- сдача практического экзамена в сервисном центре МВД.
Только после этого водительское удостоверение выдается лично владельцу — при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Finance.ua сообщал, что Минцифры намерено изменить принцип сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения, и это может произойти уже в 2026 году.
