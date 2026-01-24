Как бесплатно восстановить водительское удостоверение, уничтоженное из-за российской агрессии Сегодня 13:19 — Личные финансы

Кто может безвозмездно восстановить водительское удостоверение

Украинцы могут бесплатно восстановить уничтоженные из-за вражеских обстрелов водительские удостоверения. Это можно сделать онлайн, если удостоверение отображается в Кабинете водителя по фото.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Бесплатное восстановление водительского удостоверения: пошаговая инструкция

Специалисты отмечают, что для начала необходимо обратиться в органы досудебного расследования (полиция, СБУ и т. д. ) и получить подтверждение факта преступления и статуса потерпевшего.

Следующий шаг — авторизация в Кабинете водителя . В разделе Электронные услуги выберите «Восстановление и обмен водительского удостоверения».

Электронные услуги. Выбирайте «Восстановление и обмен водительского удостоверения», Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

Затем выберите тип нового удостоверения, нажав соответствующие кнопки:

Хочу получить пластиковое водительское удостоверение.

Хочу получить только электронное водительское удостоверение.

Выберите тип нового удостоверения, Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

При выборе причины восстановления водительских прав выберите «Замена при повреждении» и обязательно укажите личный номер телефона и электронный адрес.

Укажите причину восстановления водительских прав, Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

Загрузите электронную копию документа, подтверждающего факт преступления и статуса потерпевшего.

Подтвердите правильность данных, соответствие копий документов оригиналам и согласитесь на обработку персональных данных.

Загрузите копии документов, Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

Восстановление и обмен водительского удостоверения, Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

Задайте личную подпись, выберите способ получения документа: в сервисном центре МВД или заказать доставку от Укрпочты. Далее необходимо подтвердить данные и поставить электронную подпись.

Далее заявка поступает на обработку в сервисный центр МВД, где рассматривается в течение трех рабочих дней. Отследить статус заявки можно в Кабинете водителя в разделе «Мои услуги».

Восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства

Также специалисты напоминают, что украинцы могут бесплатно восстановить свидетельства о регистрации транспортного средства, которое было уничтожено или потеряно в результате российской агрессии.

Однако восстановление документа возможно только в сервисном центре МВД или в мобильных подразделениях, которые также выезжают непосредственно на места обстрелов.

