Как бесплатно восстановить водительское удостоверение, уничтоженное из-за российской агрессии
Украинцы могут бесплатно восстановить уничтоженные из-за вражеских обстрелов водительские удостоверения. Это можно сделать онлайн, если удостоверение отображается в Кабинете водителя по фото.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Бесплатное восстановление водительского удостоверения: пошаговая инструкция
Специалисты отмечают, что для начала необходимо обратиться в органы досудебного расследования (полиция, СБУ
и т. д.) и получить подтверждение факта преступления и статуса потерпевшего.
Следующий шаг — авторизация в Кабинете водителя. В разделе Электронные услуги выберите «Восстановление и обмен водительского удостоверения».
Затем выберите тип нового удостоверения, нажав соответствующие кнопки:
- Хочу получить пластиковое водительское удостоверение.
- Хочу получить только электронное водительское удостоверение.
При выборе причины восстановления водительских прав выберите «Замена при повреждении» и обязательно укажите личный номер телефона и электронный адрес.
Загрузите электронную копию документа, подтверждающего факт преступления и статуса потерпевшего.
Подтвердите правильность данных, соответствие копий документов оригиналам и согласитесь на обработку персональных данных.
Задайте личную подпись, выберите способ получения документа: в сервисном центре МВД или заказать доставку от Укрпочты. Далее необходимо подтвердить данные и поставить электронную подпись.
Далее заявка поступает на обработку в сервисный центр МВД, где рассматривается в течение трех рабочих дней. Отследить статус заявки можно в Кабинете водителя в разделе «Мои услуги».
Восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства
Также специалисты напоминают, что украинцы могут бесплатно восстановить свидетельства о регистрации транспортного средства, которое было уничтожено или потеряно в результате российской агрессии.
Однако восстановление документа возможно только в сервисном центре МВД или в мобильных подразделениях, которые также выезжают непосредственно на места обстрелов.
