Сегодня 21:13 — Личные финансы

Причины, почему телефон медленно заряжается

Многие современные смартфоны поддерживают технологии быстрой зарядки, однако пользователи нередко замечают, что батарея все равно пополняется слишком медленно.

Даже если вы используете мощный адаптер, на скорость зарядки может влиять сразу несколько факторов, пишет BGR.

Новые модели iPhone 17 с мощностью 40 Вт и Samsung S26 Ultra из 60 Вт знаменуют значительное ускорение зарядки флагманов в 2026 году. Если раньше на полную зарядку требовалось 2−2,5 часа, то сегодня новые адаптеры обеспечивают до 100% заряда примерно за 90 минут.

Но иногда реальность отличается: даже с мощным адаптером устройство может медленно заряжаться, и причин этому может быть множество. Большинство из них можно диагностировать и исправить.

Почему телефон медленно заряжается

Звучит банально, но одной из самых распространенных причин является использование некачественных или несовместимых аксессуаров. Даже если зарядное устройство поддерживает быструю зарядку, кабель может не передавать достаточную мощность.

Дешевые или старые провода обычно не поддерживают необходимые стандарты (USB‑PD, Quick Charge), из-за чего телефон заряжается заметно медленнее, чем должен.

Иногда проблема кроется в самом разъеме телефона. Со временем в порт зарядки может попасть пыль, ворсинки из карманов или мелкий мусор. Это ухудшает контакт кабеля и понижает эффективность передачи энергии. В таких случаях аккуратное очищение разъема часто помогает восстановить нормальную скорость зарядки.

Температура устройства также играет немаловажную роль. Когда смартфон перегревается, например, если он находится на солнце или используется при зарядке, система автоматически снижает мощность питания, чтобы защитить батарею. В результате зарядка становится медленнее.

Причиной может быть износ батареи. Аккумуляторы постепенно теряют емкость и эффективность, а система управления питанием начинает ограничивать скорость зарядки, чтобы продлить срок службы компонента. В этом случае единственным решением может стать замена батареи.

Проблему можно решить так

Использовать качественный кабель и адаптер, проверить чистоту порта, избегать перегрева и не нагружать девайс во время подзарядки. Это позволит смартфону снова заряжаться на максимальной скорости, предусмотренной производителем.

