Как выглядят новые 100 долларов (все признаки, чтобы отличить подделку)

Согласно информации НБУ, уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты по итогам 2025 года снизился — примерно на четверть по сравнению с 2024 годом.
Среди изъятых из обращения в 2025 году поддельных банкнот иностранной валюты традиционно преобладали доллары США (93% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты).
Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:
  • 50 и 100 долларов США (13% и 85% от общего количества изъятых поддельных банкнот долларов США соответственно);
  • 50, 100, 200 и 500 евро (35%, 22%, 26% и 15% от общего количества изъятых поддельных банкнот евро соответственно).
Хотя новые 100 долларов и вышли еще в 2013 году, в чем отличие от предыдущих, рассказываем ниже.
<i>Фото: uscurrency.gov</i>
Об инновационных элементах защиты доллара сообщает The US Currency Education Program.
Мы рассмотрим, какие признаки новой купюры. Для этого нужно совершить несколько действий.

1. Бумага на ощупь

Она должна быть немного шершавой на ощупь из-за процесса глубокой печати и уникального состава бумаги. Бумага для банкнот США на 75% состоит из хлопка и 25% льна.
<i>Фото: uscurrency.gov</i>
2. Чернила, меняющие цвет

Наклоните банкноту, чтобы увидеть, как чернила в цифрах в правом нижнем углу меняют цвет с медного на зеленый на номиналах 10 долларов и выше. Колокольчик в чернильнице на банкноте номиналом 100 долларов также меняет цвет с медного на зеленый.
<i>Фото: uscurrency.gov</i>
Защитная лента 3-D. Банкнота номиналом 100 долларов имеет синюю 3-D защитную ленту с изображениями колокольчиков и сотен. Когда вы наклоняете банкноту вперед и назад, колокольчики и сотни на ленте двигаются из стороны в сторону.
Когда вы наклоняете банкноту из стороны в сторону, колокольчики и сотни двигаются вверх и вниз. 3-D защитная лента вплетена в бумагу, а не напечатана на ней.

3. Защитная нить

<i>Фото: uscurrency.gov</i>
Поднесите банкноту к свету, чтобы увидеть защитную нить, встроенную вертикально на номиналах 5 долларов США и выше. Нить встроена в разном положении для каждого номинала и светится разным цветом, когда ее подносят к ультрафиолетовому (УФ) свету. Защитная нить видна по бокам банкноты.
Водяной знак. Поднесите банкноту к свету, чтобы увидеть тусклое изображение справа от портрета на номиналах 5 долларов США и выше. Водяные знаки видны по обе стороны банкноты. На номиналах 10 долларов и выше водяной знак соответствует портрету. Банкнота 5 долларов имеет два водяных знака, оба с цифрой 5.

4. Микропечать

<i>Фото: uscurrency.gov</i>
Микропечать присутствует в нескольких местах на номиналах от 5 долларов США и может помочь в аутентификации. Эти мелкие печатные слова, которые могут потребовать увеличения для просмотра, должны быть четкими.
Микропечать соответствует номиналу или содержит такие фразы, как «Соединенные Шататы Америки», «США» или «E PLURIBUS UNUM».
Красные и синие волокна. Бумага подлинной валюты США имеет небольшие красные и синие защитные волокна, встроенные по всей поверхности.
Больше деталей можно посмотреть по ссылке.
Ранее Finance.ua писал, как быстро определить поддельные гривны. Эксперт НБУ предоставил полезные советы — видео за ссылку внизу.
Татьяна Береговая
