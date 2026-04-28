0 800 307 555
ру
Новые правила для валютных платежей — что изменил регулятор

Валюта
93
Национальный банк уточнил порядок выполнения платежных инструкций в иностранной валюте и банковских металлах для поставщиков платежных услуг.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
Обновление касается как технических аспектов проведения операций, так и повышения прозрачности расчетов для пользователей. В частности, регулятор:
  • уточнил правила применения новых кодов комиссий — речь идет об обозначении расходов в пользу поставщика платежных услуг плательщика и других участников во время валютных переводов;
  • усовершенствовал механизм принудительного взыскания налогового долга — в частности, в случаях, когда у должника есть средства на счетах в иностранной валюте;
  • обязал поставщиков платежных услуг информировать получателей о каждом зачислении средств на их счета.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 23 апреля 2026 года № 41 и вступают в силу 28 апреля.
Ранее мы сообщали, что Национальный банк с 25 апреля 2026 года внес ряд смягчений в действующие валютные ограничения. Изменения должны обеспечить бесперебойную работу оборонных предприятий, привлечь высококвалифицированных специалистов в органы управления украинских компаний и банков, поддержать военнослужащих и украинцев за рубежом.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУВалюта
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems