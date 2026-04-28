Новые правила для валютных платежей — что изменил регулятор Сегодня 15:36 — Валюта

Валюта

Национальный банк уточнил порядок выполнения платежных инструкций в иностранной валюте и банковских металлах для поставщиков платежных услуг.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Обновление касается как технических аспектов проведения операций, так и повышения прозрачности расчетов для пользователей. В частности, регулятор:

уточнил правила применения новых кодов комиссий — речь идет об обозначении расходов в пользу поставщика платежных услуг плательщика и других участников во время валютных переводов;

усовершенствовал механизм принудительного взыскания налогового долга — в частности, в случаях, когда у должника есть средства на счетах в иностранной валюте;

обязал поставщиков платежных услуг информировать получателей о каждом зачислении средств на их счета.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 23 апреля 2026 года № 41 и вступают в силу 28 апреля.

Ранее мы сообщали , что Национальный банк с 25 апреля 2026 года внес ряд смягчений в действующие валютные ограничения. Изменения должны обеспечить бесперебойную работу оборонных предприятий, привлечь высококвалифицированных специалистов в органы управления украинских компаний и банков, поддержать военнослужащих и украинцев за рубежом.

