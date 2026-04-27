Официальный курс гривны по отношению к доллару США в течение 20−24 апреля демонстрировал умеренные колебания. В целом динамика свидетельствует об относительной стабильности с краткосрочным ослаблением гривны в середине периода, курс за неделю вырос примерно на 0,11%.

Об этом говорится в прогнозе Анны Золотько, члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank.

«Гривна под давлением, но без резких движений».

Курс Национального банка был следующий:

20 апреля — 43,8943 грн/$;

21 апреля — 44,1004 грн/$;

22 апреля — 44,1160 грн/$;

23 апреля — 43,8873грн/$;

24 апреля — 43,9412 грн/$.

На наличном рынке 20−24 апреля наблюдалась умеренная стабильность с постепенным сужением диапазона колебаний. В понедельник купля-продажа держалась около 43,74−44,32 грн/$. Во вторник — около 43,67−44,23 грн/$, в среду и четверг — 43,57−44,10 грн/$ и 43,59−44,12 грн/$ соответственно. В пятницу произошло незначительное повышение и закрепление на уровне 43,64/44,18 грн/$.

Межбанк

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе курс доллара колебался в достаточно узком диапазоне, а по итогам торгов гривна осталась преимущественно стабильной. По сравнению с началом недели курс практически не изменился, а в отношении понедельничного закрытия гривна даже немного укрепилась. Неделя началась на уровне 44 грн/$, это был минимум понедельника, котировки двигались вверх и достигали 44,24 грн/$, а завершился день на 44,22 грн/$. Во вторник рынок открылся на максимуме дня 44,2 грн/$ и закрылся на минимуме дня — 43,90 грн/$. На этой же отметке открылась и среда, в течение дня котировки поднимались до 43,97 грн/$ и опускались до 43,82 грн/$, однако завершились торги на 43,92 грн/$. В четверг котировки стартовали с 43,93 грн/$, а день завершился на 43,95 грн/$, пройдя верхние и нижние уровни дня 44 грн/$ и 43,89 грн/$. В пятницу торги стартовали с 43,95 грн/$, а завершились на уровне 44,01 грн/$.

Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 20−24 апреля $812,38 млн, что является примерно средним показателем за последние 4 недели.

Действия НБУ

Национальный банк Украины на прошлой неделе своим Постановлением 43 внес ряд смягчений в действующие валютные ограничения . Документ упрощает покупку валюты для оборонных предприятий в определенных случаях, расширяет возможности для военнослужащих-нерезидентов покупать и переводить валюту в пределах полученного денежного довольствия, уточняет перечень документов для идентификации военнослужащих во время открытия счетов, а также позволяет украинским компаниям совершать валютные переводы в пользу отдельных нерезидентов — членов наблюдательных советов, советов директоров и исполнительных органов — по выплатам, начисленным с 1 мая 2026 года. Для валютного рынка это облегчает работу отдельных секторов, но не создает резкого системного давления на курс.

В течение 27 апреля — 1 мая, вероятно, будет проходить управляемая торговля с кратковременными всплесками спроса на валюту перед заседанием НБУ 30 апреля и быстрой стабилизацией после него. Регулятор сглаживает структурный дефицит валютными интервенциями, а курс может двигаться в обе стороны и укрепляться, и ослабляться. Дополнительно подстраховкой для рынка остаются международные резервы, которые по итогам марта составили 52 млрд долл. США.

После мартовского заседания НБУ оставил ставку на уровне 15% именно из-за рисков усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий, а в марте инфляция снова ускорилась до 7,9% г/г. НБУ особо отметил, что именно эти факторы лягут в основу обновленного прогноза, который будет представлен на текущей неделе.

То есть ожидание этой даты само по себе может усилить осторожность на рынке . Если НБУ сохранит учетную ставку без изменений и подтвердит жесткую риторику, это обычно поддержит интерес к гривневым инструментам и может погасить чрезмерные колебания.

Что еще будет влиять на валюту

Другие факторы этой недели, которые рынок будет учитывать не меньше, чем НБУ, — это внешний фон и энергетика. Сам НБУ прямо отмечал, что в марте чистый спрос на валюту вырос и на межбанке он увеличил продажи валюты до 4,8 млрд долл. из-за геополитической неопределенности. Тогда же доллар на мировых рынках укреплялся, а официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб.

В марте также повысились цены на горючее, и НБУ увязал это с ростом инфляции и давлением на расходы бизнеса. Именно поэтому для гривны важны не только решение НБУ, но и динамика мирового доллара, нефти и энергоносителей, объем внешнего финансирования и поведение импортеров в конце месяца.

