Чего ждать от курса валют в мае — прогноз банкира Сегодня 13:01 — Валюта

Май не станет месяцем шоков

Ситуация на мировых рынках остается нестабильной, в частности, из-за напряжения в районе Ормузского пролива, которое влияет на торговлю и валютные колебания. В то же время, на курс доллара в Украине традиционно давят и внутренние факторы.

Об ожиданиях на май 2026 года рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в комментарии Фактам ICTV.

Роль НБУ

По словам эксперта, валютный рынок в мае будет находиться под влиянием нескольких факторов: внутренних монетарных решений, международной финансовой поддержки, глобальной сырьевой конъюнктуры, в том числе цен на нефть, а также военных обстоятельств.

Определяющей будет оставаться роль Национального банка. Именно от действий регулятора будет зависеть стабильность рынка и отсутствие резких курсовых колебаний. В настоящее время сохраняется режим «управляемой гибкости», сдерживающий резкие изменения курса. Несмотря на возможную волатильность, баланс между спросом и предложением будет поддерживаться валютными интервенциями.

«По нашим оценкам, в течение мая объем валютных интервенций может достигать в среднем $800 млн в неделю, и в нынешних сложных условиях это вполне можно считать приемлемым ресурсом для стабилизации рынка», — успокоил эксперт.

Инфляция

Отдельный блок влияния — монетарная политика НБУ. Именно она может существенно сказаться и на прочности гривны, и на поведении граждан и бизнеса в отношении покупки валюты. По итогам апреля потребительские цены, вероятнее всего, продолжат расти.

«Мы не исключаем, что инфляция за месяц может составить в среднем 1,5−2%, а в годовом измерении достичь 8,8−9,3%. При таких условиях логика регулятора может сводиться к усилению гривны и повышению привлекательности гривневых инструментов сбережения, прежде всего депозитов», — продолжил он.

Поэтому нельзя исключать, что НБУ уже в ближайшее время скорректирует учетную ставку и другие монетарные параметры. Ближайшее заседание монетарного комитета запланировано на 30 апреля, и именно на нем могут быть приняты решения.

Международная помощь

Еще один весомый фактор мая — возможное разблокирование кредита ЕС на €90 млрд и получение первых траншей в рамках этой программы. Для Украины это имеет не только финансовое, но и психологическое значение. Международная помощь позволяет покрывать часть бюджетных потребностей, поддерживать макрофинансовое равновесие и сохранять базовые условия для функционирования экономики даже в сверхсложный военный период.

«Напомню, что в государственном бюджете Украины на 2026 год потребность в международной финансовой помощи оценена в 2,079 трлн грн, что по заложенному в бюджет среднегодовому курсу 45,7 грн/$ соответствует примерно $45,5 млрд. В то же время, с начала 2026 года Украина уже получила по меньшей мере $6,8 млрд внешнего финансирования: по данным НБУ, по состоянию на 20 марта поступило $5,5 млрд, а 1 апреля Украина дополнительно получила от Японии почти $1,3 млрд гранта», — сообщил эксперт.

Внешние риски

Каким будет курс доллара в мае 2026 года, будет зависеть и от внешних факторов, прежде всего ситуации на Ближнем Востоке, которая может влиять на динамику мировых цен на нефть.

Эксперт предупредил, что здесь простых сценариев нет, а любые прогнозы требуют большой осторожности. Если нефть будет дорожать, это усилит инфляционное давление в мире, и Украина также почувствует этот эффект. Если же стоимость горючего будет снижаться, это, вероятнее всего, станет не катализатором удешевления, а скорее фактором сохранения относительного равновесия.

Даже при определенном снижении военного напряжения рынок еще долго будет оставаться в инерционном состоянии неуверенности, а значит, нефтяные цены по сравнению с январем-февралем вряд ли быстро вернутся к ощутимо низшим уровням.

Нефтяной фактор важен для Украины еще и потому, что он оказывает непосредственное влияние на мировое соотношение евро/доллар, а следовательно — и на внутренний курс евро. Для украинского рынка это чрезвычайно важно, ведь стоимость евровалюты определяется не только курсом гривны к доллару, но и тем, как выглядит международная пара евро/доллар.

Влияние военного фактора

Не стоит также игнорировать еще один значительный фактор — сам ход войны, ведь он тоже будет влиять на курс доллара в мае 2026 года. Речь идет не только об эмоциональном или психологическом давлении, но и о практических последствиях для экономики.

Удары по энергетической и транспортной инфраструктуре могут ослаблять возможности бизнеса работать стабильно, нарушать логистику, создавать дополнительные расходы и, как следствие, давить на потребительские цены. Война остается далекой от завершения, а значит, этот фактор и в дальнейшем будет одним из потенциальных триггеров для валютного рынка.

Прогноз курса на май

«В целом мы ожидаем, что курс доллара в мае может колебаться в пределах 43,8−44,8 грн. Вместо этого курс евро в зависимости от внешней конъюнктуры, мировых котировок и нефтяной динамики может находиться в диапазоне 50−52,5 грн «, — рассказал Мамедов.

То есть май, вероятнее всего, не станет месяцем шоков, но точно останется периодом внимательного балансирования между внутренней стойкостью и внешней неуверенностью.

