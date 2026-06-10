Какой курс доллара ожидать в 2026 году (мнение эксперта) Сегодня 11:03 — Валюта

Какой курс доллара ожидать в 2026 году (мнение эксперта)

В последние дни в украинских банках наблюдается заметный рост курсов доллара и евро.

В банках курс продажи доллара сегодня достиг 45 грн, а разница между официальным курсом НБУ и котировками в банках (например, по евро) составляет около одной гривны.

Чего ожидать от валютного рынка в ближайшее время и почему краткосрочные прогнозы потеряли смысл, в комментарии РБК-Украина объяснил основатель и президент инвестиционной группы «УНИВЕР» Тарас Козак.

По словам эксперта, Нацбанк уже в течение трех лет ведет политику ''управляемой гибкости'' и ''конструктивной неопределенности''. Цель такой стратегии — не дать рынку возможность прогнозировать курс. Это делается для того, чтобы спекуляции валютой стали опасны как для банков, так и для граждан.

Часто бывают ситуации, когда спрос на межбанке падает, а курс доллара растет, или наоборот. Это манипуляция НБУ, направленная на то, чтобы запутать участников рынка и не разрешить им зарабатывать на стабильном росте валюты.

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Нацбанк в своих коммуникациях отмечает, что доходность гривневых инструментов (депозитов или ОВГЗ) должна быть выше темпов девальвации доллара. Если инвестировать в ОВГЗ, то, согласно расчетам, количество валюты, которую можно приобрести по истечении срока инвестиции, в конечном итоге будет больше, чем если бы деньги просто сберегались в долларах.

Прогноз на 2026 год

По мнению эксперта, рост курса доллара к гривне на конец 2026 года вряд ли превысит 10% (более оптимистичный прогноз — 7−8%). Если в начале года курс был на уровне 42 грн, то до конца года он, вероятно, будет оставаться ниже отметки 46 грн.

Это объясняется тем, что Нацбанк пытается поддерживать привлекательность гривневых инструментов, чтобы население массово не скупало валюту.

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