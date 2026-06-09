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Курс доллара приблизится к 46 грн — ICU обновил прогноз для Украины

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Купюры гривны и доллара
Купюры гривны и доллара
Инвестиционная группа ICU пересмотрела макроэкономический прогноз для Украины, ухудшив ожидания курса гривны и инфляции.
Аналитики считают, что экономика и в дальнейшем будет расти очень медленно, а в конце 2026 года курс доллара может достигнуть 45,8 грн. В то же время, международная финансовая помощь позволит государству сохранить стабильность бюджета и валютных резервов.

Гривна продолжит ослабевать

В ICU отмечают, что решительность НБУ по части постепенного ослабления гривны несколько возросла в последнее время. Большую обеспокоенность вызывает у Нацбанка рост дефицита на валютном рынке.
По данным аналитиков, за первые пять месяцев 2026 года НБУ продал на межбанковском рынке $18,1 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года — $14,3 млрд. За полный год прирост интервенций над прошлогодним показателем может составить $6−7 млрд, а их общий объем — приблизиться к $42−43. Несмотря на столь значительные дисбалансы, курс доллара к гривне с начала года вырос всего на 4,4%, а евро — на 3,2%. Реальный номинальный курс гривны снизился за последние 12 месяцев (до апреля) на 7,8%, а реальный эффективный курс — всего на 4,8%.
«Даже в таких условиях мы не ожидаем, что НБУ ускорит темп девальвации гривны. Он может выбрать такой сценарий только в случае резкого сокращения внешней помощи», — отмечают аналитики.
Теперь в ICU ожидают, что в конце 2026 года курс будет составлять 45,8 грн за доллар вместо прогнозируемых ранее 45 грн.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ

Инфляция снова ускорилась

Существенное влияние на экономические ожидания оказала эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Из-за удорожания энергоносителей и вторичных ценовых эффектов аналитики пересмотрели прогноз инфляции.
Если раньше ожидалось, что рост цен на конец года составит около 7%, то теперь прогноз повысили до 9−10%.
В то же время в ICU считают, что нынешняя монетарная политика НБУ достаточно жесткая для сдерживания инфляционного давления. Поэтому возможность дальнейшего повышения учетной ставки до конца года оценивается менее чем в 50%.
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Какими будут ключевые показатели экономики

Согласно обновленному прогнозу ICU, в ближайшие годы экономика Украины будет расти медленно, если не произойдет кардинальных изменений в сфере безопасности.
Основные ожидания на 2026 год:
  • реальный ВВП вырастет всего на 0,8%;
  • объем экономики составит 229 млрд долларов;
  • инфляция ускорится до 9,4%;
  • учетная ставка НБУ снизится до 15%;
  • курс гривны к концу года достигнет 45,8 грн за доллар;
  • международные резервы НБУ останутся на уровне около 60 млрд долларов;
  • дефицит бюджета составит около 21% ВВП;
  • государственный долг вырастет до 107% ВВП.
Аналитики отмечают, что значительный дефицит текущего счета остается риском для экономики, однако его компенсирует международная финансовая поддержка. В частности, утверждение программы Ukraine Support Loan от ЕС позволит полностью покрыть бюджетный дефицит и поддерживать валютные резервы на высоком уровне.
«Мы прогнозируем рост реального ВВП в этом году менее чем на 1%. Слабость экономического роста будет новой нормой в следующие годы, если ситуация в сфере безопасности существенно не улучшится», — говорят аналитики.
В ICU также исходят из базового сценария, согласно которому в ближайшие годы война не завершится мирным соглашением, но существенного ухудшения ситуации на фронте не произойдет. Именно в таких условиях аналитики оценивают перспективы украинской экономики на 2026 год.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Курс гривныКурс доллараВВПИнфляция
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