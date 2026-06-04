Что происходит с ценами и когда инфляция пойдет на спад
Рост цен остается одной из главных проблем для украинцев, ведь он непосредственно влияет на расходы домохозяйств и покупательную способность населения. В Национальном банке объяснили, почему инфляция после периода замедления снова начала ускоряться и когда ожидается постепенное ее снижение.
Почему инфляция снова ускорилась
По данным НБУ, с июня 2025 года по январь 2026 года инфляция постепенно замедлялась, однако впоследствии снова стала расти.
Такую тенденцию вызвали несколько факторов:
- повышение бизнесом цен на собственную продукцию/услуги из-за роста цен на энергоресурсы, газ и горючее и расходов на оплату труда;
- ослабление курса гривны в предыдущие периоды
В то же время в Нацбанке отмечают, что темпы роста потребительских цен остаются относительно умеренными. В апреле годовая инфляция составила 8,6%.
Что дальше
Регулятор прогнозирует, что к концу 2026 года инфляция еще немного ускорится из-за влияния более дорогих энергоресурсов и может достигнуть 9,4% в годовом измерении.
После этого ожидается постепенное замедление роста цен.
Среди факторов, которые могут способствовать этому процессу:
- снижение стоимости энергоресурсов при стабилизации ситуации на Ближнем Востоке;
- увеличение урожаев, что поможет сдержать цены на продовольствие.
В Национальном банке отмечают, что продолжат проводить политику, направленную на снижение инфляционного давления. В частности, регулятор намерен не допускать чрезмерных колебаний курса на валютном рынке.
Согласно прогнозу НБУ, совокупность этих факторов позволит снизить инфляцию до 6,5% в 2027 году, а в 2028 году вернуть ее на целевой уровень 5%.
Ранее мы сообщали, что стоимость продуктовой корзины в Украине летом может вырасти на 5−25% по сравнению с прошлым годом. Окончательная динамика будет зависеть от развития рынка и ряда экономических факторов, поэтому аналитики рассматривают три сценария.
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