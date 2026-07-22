МВФ рекомендовал НБУ ослабить курс гривны: регулятор объяснил, почему не поддерживает такое решение Сегодня 16:00 — Валюта

МВФ подтвердил дискуссию с НБУ по курсу гривны

Эксперты Международного валютного фонда при первом пересмотре Программы расширенного финансирования (EFF) рекомендовали Национальному банку Украины рассмотреть возможность большего ослабления курса гривны для уменьшения дефицита текущего счета.

Об этом говорится в материалах первого пересмотра программы EFF, обнародованных на сайте МВФ, передает «Интерфакс-Украина».

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НБУ не согласился с оценкой МВФ

«НБУ признал результаты оценки внешнего сектора, проведенной экспертами, но считал, что оценка дисбаланса реального эффективного обменного курса завышена, отметив, что стандартные модели текущего счета не соответствуют условиям военного времени», — отмечается в документе МВФ.

Украинская сторона также подчеркнула, что дефицит текущего счета, прежде всего, обусловлен значительным бюджетным дефицитом, возникшим из-за необходимости финансирования оборонных расходов.

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В то же время, риски для внешней позиции, по оценке властей, смягчаются благодаря значительным объемам льготного внешнего финансирования от международных партнеров.

Украинская сторона в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике отметила, что реализация рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке, в частности, повышение мировых цен на энергоносители и рост неопределенности, обусловила необходимость временного увеличения объемов валютных интервенций для сохранения стабильных рыночных условий.

Это, в свою очередь, привело к ожидаемому невыполнению целевого показателя по чистым международным резервам на конец июня на 2,88−3,08 млрд долл.

НБУ продолжит политику управляемого плавания

«Несмотря на сложные условия, гибкость обменного курса возросла с конца 2025 года, что свидетельствует об эффективном внедрении НБУ режима управляемого плавающего обменного курса и его приверженности постепенному переходу к полноценной системе инфляционного таргетирования с гибким обменным курсом», — говорится в меморандуме.

Нацбанк обещает и далее продолжать применять подход к валютным интервенциям, направленный на усиление роли обменного курса как поглотителя шоков, в то же время предотвращая чрезмерную его волатильность.

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«НБУ подчеркнул, что, учитывая структурный дефицит валюты в частном секторе и значительный внешний приток в государственный сектор, его роль в посредничестве потоков валюты на рынок остается критически важной для упорядоченного функционирования рынка», — описал Фонд позицию НБУ.

До конца августа пересмотрят валютные мер

Украинская сторона, согласно обновленному меморандуму, обязуется до конца августа провести комплексный анализ валютных мер, реализованных на сегодняшний день, и продолжить работу над механизмами переходного периода, в частности оценивает возможные изменения в законы о валюте и НБУ с целью обеспечения постепенной и поэтапной отмены особенностей валютного регулирования и других мероприятий, введенных во время.

В свою очередь МВФ считает, что валютная либерализация должна зависеть от выполнения ключевых предпосылок, включая более глубокие валютные рынки, хорошо закрепленные инфляционные ожидания и устойчивую финансовую стабильность, одновременно приводя их в баланс с экономическими потребностями.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр новой программы для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Успешное завершение пересмотра открывает Украине доступ ко второму траншу по программе в размере около 690 млн долларов США.

Обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом после первого пересмотра содержит семь новых структурных маяков. Из них шесть касаются фискальной сферы.

Также мы рассказывали , что Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.

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