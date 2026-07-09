МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2026 год Сегодня 19:00 — Мир

Мировая экономика вырастет всего на 3%

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2026 год до 3,0% и предупредил о рисках, связанных с войной на Ближнем Востоке, фрагментацией мировой торговли и возможными коррекциями ожиданий развития технологий искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Reuters.

Прогноз мирового роста

Обновленный прогноз предполагает рост мировой экономики на 3,0% в 2026 году против 3,1%, которые фонд ожидал в апреле.

В то же время в 2027 году темпы экономического роста могут ускориться до 3,4%. Однако этот показатель все равно будет ниже среднего уровня в 3,5%, зафиксированный в 2024 и 2025 годах.

В МВФ отмечают, что мировой экономике удалось избежать более резкого спада, а спрос на технологии искусственного интеллекта и другие инновационные решения частично компенсировал негативное влияние на сокращение поставок энергоносителей из-за войны войны на Ближнем Востоке.

Инфляция

Прогноз по инфляции оказался менее оптимистичным. МВФ повысил прогноз глобальной инфляции на 2026 год на 0,3 процентных пункта до 4,7%. В 2027 году показатель по оценкам фонда снизится до 3,9%.

В фонде отметили, что цены на энергоносители приблизительно на 25% превышают уровень, который наблюдался до начала войны на Ближнем Востоке, и будут оставаться повышенными и в дальнейшем.

Прогноз основан на предположении, что судоходство через Ормузский пролив начнет возобновляться с середины июля, а возврат к довоенному уровню перевозок состоится до марта 2027 года. Средняя цена на нефть, заложенная в прогноз МВФ, составляет 89 долларов за баррель.

Какие риски видит МВФ

В фонде ожидается V-образное восстановление мировой экономики после замедления в 2026 году. В то же время среди ключевых рисков МВФ называет возможное обострение конфликта на Ближнем Востоке, что может повлечь за собой новый всплеск цен на сырье, усиление финансовых условий и ухудшение продовольственной безопасности в странах с низкими доходами.

Еще одним риском в фонде называют возможную коррекцию на рынке технологий искусственного интеллекта. Кроме того, дальнейший рост цен на нефть может негативно отразиться на инфляционных ожиданиях и финансовых рынках.

Прогнозы для крупнейших экономик

МВФ оставил без изменений прогноз роста экономики США на 2026 год на уровне 2,3%, а прогноз на 2027 год повысил до 2,2% с 2,1%.

Для стран еврозоны прогноз на 2026 год ухудшили до 0,9% с 1,1%, в то время как оценку на 2027 год оставили на уровне 1,2%.

Прогноз роста экономики Японии на 2026 снизили до 0,6%, а на 2027 повысили до 0,7%.

Для Южной Кореи прогноз на 2026 год, напротив, повысили на 0,7 процентного пункта до 2,6% благодаря высокому спросу на оборудование для технологий искусственного интеллекта.

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Прогноз для стран с развивающимися рынками и формирующихся экономик снизили до 3,8% в 2026 году, тогда как на 2027 год его повысили до 4,5%.

МВФ повысил прогноз экономического роста Китая на 2026 г. до 4,6% после сильных результатов первого квартала. В 2027 году экономика страны, по оценкам фонда, вырастет на 4,1%.

Для Индии прогноз на 2026 год незначительно ухудшили до 6,4% с 6,5%, однако прогноз на 2027 год повысили до 6,7%.

Наибольшее ухудшение прогноза зафиксировано для региона Ближнего Востока и Центральной Азии, наиболее пострадавшего от войны. Прогноз экономического роста для региона на 2026 год снизился на 1,2 процентного пункта до 0,7%. В 2027 году МВФ ожидает ускорения роста до 6,5%.

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