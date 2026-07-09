Казахстан ограничил въезд авто из россии из-за массового вывоза бензина Сегодня 12:44 — Мир

В областях Казахстана, граничащих с рф, резко возросло потребление бензина. Поэтому страна ограничила въезд транспорта из россии и выезд туда до одного раза в сутки для борьбы с нелегальным вывозом горючего.

Об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Кайирхан Туткишбаев.

По словам вице-министра, и грузовые, и легковые автомобили не смогут пересекать границу более одного раза в сутки, что позволит сберечь баланс потребления топлива. Потребление горюче-смазочных материалов заметно возросло в приграничных с россией регионах — Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. Ранее сами россияне сообщали, что вынуждены ездить в Казахстан, чтобы заправить свои автомобили.

«Серый» экспорт на фоне дефицита

В россии сейчас наблюдается топливный кризис, вызванный приостановкой работы крупных нефтеперерабатывающих заводов из-за атак украинской армии.

На этом фоне российские власти ввели ограничения на продажу бензина, а его стоимость на некоторых АЗС превысила 100 рублей за литр. При этом в Казахстане литр бензина стоит гораздо дешевле — около 300−350 тенге (45−55 рублей).

Діло По материалам:

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