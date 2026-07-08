Греческие судоходные компании заработали почти $4 млрд на перевозке российской нефти за три года — FT Сегодня 06:18 — Мир

Греческие судоходные компании за последние три года заработали минимум $3,8 млрд на перевозке российской нефти.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным FT, в мае этого года около 15% экспорта российской сырой нефти перевозили именно греческие компании.

Как Греция зарабатывает на транспортировке нефти рф

Наибольшие доходы получила компания Dynacom Tankers, основавшая греческий миллиардер Джордж Прокопиу. По оценкам FT, она заработала минимум $915 млн на перевозке российской сырой нефти.

Еще примерно $404 млн получила Olympic Shipping and Management, входящая в Onassis Group. Компании Stealth Maritime и Polembros Shipping заработали более $200 млн. каждая.

Западным компаниям не полностью запрещено перевозить российскую нефть. Транспортировка разрешена только при условии, что нефть продается по цене, не превышающей установленный странами G7 предельный предел. В настоящее время она достигает $44,10 за баррель.

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В то же время, роль греческих судовладельцев в перевозке российской нефти уже неоднократно вызывала споры между Грецией и Украиной.

В 2023 году несколько греческих компаний, в частности Dynacom, внесли в украинский список «международных спонсоров войны», однако позже их оттуда исключили после давления со стороны греческого правительства.

Почему Греция перевозит российскую нефть

FT пишет, что перевозка российской нефти выгодна: ставки фрахта для таких рейсов примерно на 30−40% выше, чем для нефти из стран, не находящихся под западными санкциями.

В то же время, часть греческих перевозчиков постепенно отказалась от этого бизнеса. В частности, TMS Tankers и Thenamaris значительно сократили перевозку в конце 2023 года после введения американских санкций против отдельных морских операторов, подозреваемых в нарушении ценовых ограничений.

Еще часть компаний вышли с российского рынка после санкций США против российских нефтяных компаний в 2025 году.

В Dynacom заявили, что все перевозки в российские порты осуществлялись в соответствии с действующими санкциями. В компании также утверждают, что механизм ценового потолка помог снизить доходы россии и сдержать рост мировых цен на энергоносители. Другие греческие компании также заявили, что соблюдали санкционные требования ЕС, США и Великобритании.

ain По материалам:

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