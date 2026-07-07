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В Польше запустят новую систему проверки биометрических паспортов

Мир
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В Польше запустят новую систему проверки биометрических паспортов
В Польше запустят новую систему проверки биометрических паспортов
Польша начинает процесс присоединения к системе ICAO Public Key Directory, что позволит проводить более эффективную и безопасную проверку электронных проездных документов, таких как биометрические паспорта.
Соответствующее соглашение подписал президент Управления гражданской авиации Джулиан Роттер во время первого визита Генерального секретаря ICAO в Польшу, пишет Inpoland.net.pl.
Как сообщило Министерство инфраструктуры, в понедельник во время визита Генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуана Карлоса Салазара в Польшу было подписано соглашение о сотрудничестве по присоединению Польши к системе ICAO Public Key Directory.

Что это дает

Система обмена данными позволяет проверять электронные проездные документы, такие как биометрические паспорта и электронные удостоверения личности.
Целью присоединения к системе является повышение безопасности проездных документов и улучшение международного сотрудничества.
Ранее мы писали, что в Польше с 1 июля меняют правила проживания для украинцев. С 1 июля 2026 г. в Польше вступают в силу очередные изменения в законодательство, предусматривающие постепенное сокращение программ поддержки для граждан Украины. В этот раз правительство ограничивает доступ к центрам коллективного проживания.
По материалам:
Finance.ua
Польша
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