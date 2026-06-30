У Польщі з 1 липня змінюють правила проживання для українців Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

З 1 липня 2026 року право на проживання в центрах колективного розміщення буде суттєво обмежено

Із 1 липня 2026 року в Польщі набувають чинності чергові зміни до законодавства, що передбачають поступове скорочення програм підтримки для громадян України. Цього разу уряд обмежує доступ до центрів колективного проживання.

Про це пише InPoland.net.pl.

Нові правила проживання

Поправка до закону, яка передбачає поступове згортання частини допомоги громадянам України, набуде чинності 1 липня.

З 2025 року для українців у Польщі вже діють певні обмеження, зокрема: безробітні українці більше не мають доступу до безкоштовної медицини, а виплата 800 Плюс залежить від професійної активності батьків та залучення дитини до польської системи освіти.

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Громадяни України зі статусом UKR мають право на лікування лише за наявності медичної страховки, тобто за умови працевлаштування, ведення бізнесу або реєстрації як безробітні.

З 1 липня 2026 року право на проживання в центрах колективного розміщення буде суттєво обмежено. Насамперед, право на безкоштовне проживання втратять представники так званих вразливих груп. Це українські жінки та їхні діти старше одного року, а також люди похилого віку, які отримують польські пенсії, навіть якщо вони становлять кілька сотень або навіть кілька десятків злотих.

Хто збереже право на проживання

Право на проживання в таких осередках і надалі матимуть:

вагітні жінки;

жінки з дітьми до 1 року;

люди з інвалідністю;

пенсіонери, які не отримують польську пенсію та не мають родичів у Польщі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що українці, які прибувають до Польщі, все частіше стикаються з відмовами у наданні статусу UKR. Така тенденція викликає занепокоєння серед роботодавців і представників бізнесу. Статус UKR дозволяє українцям легально проживати в Польщі, отримувати доступ до державної охорони здоров’я, а також працевлаштовуватися без необхідності проходити складні адміністративні процедури.

Водночас українці стали одними з найактивніших покупців нерухомості в Польщі. За останній рік громадяни України придбали близько 9,5 тисячі квартир, увійшовши до числа найактивніших іноземних покупців у країні.

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