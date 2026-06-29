Українцям у Польщі почали відмовляти у наданні статусу UKR Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

Статус UKR дозволяє українцям легально проживати в Польщі

Українці, які прибувають до Польщі, все частіше стикаються з відмовами у наданні статусу UKR. Така тенденція викликає занепокоєння серед роботодавців і представників бізнесу.

Про це пише InPoland.net.pl.

Громадяни України повідомляють про труднощі під час оформлення статусу тимчасового захисту. За словами представників бізнесу та організацій підтримки підприємців, окремі державні установи почали застосовувати більш суворий підхід до надання PESEL UKR.

Чому виникають відмови

Про одну з таких ситуацій повідомив DGP. Зі слів представника компанії, яка мала намір працевлаштувати громадянина України, який приїхав до Польщі на роботу безпосередньо з України.

Українець в уженді міста подав заявку на отримання PESEL UKR. Однак він отримав PESEL зі статусом NUE. Такі дії в уженді пояснили тим, що заявник не походить з регіону, де безпосередньо йдуть бойові дії, тому він не має права на PESEL UKR.

Підприємці говорять, що такі випадки не поодинокі. Також є повідомлення про те, що установи дедалі ретельніше перевіряють, чи людина насправді приїхала до Польщі через війну, чи переважно з економічних причин.

Які права надає статус UKR

Статус UKR дозволяє українцям легально проживати в Польщі, отримувати доступ до державної охорони здоров’я, а також працевлаштовуватися без необхідності проходити складні адміністративні процедури.

Проблема не обмежується лише тими, хто зараз прибуває з України. Експерти зазначають, що ті, хто раніше мав статус UKR, але втратив його після тривалої відсутності в Польщі, також мають проблеми. Після повернення вони стикаються з відмовою у його відновленні.

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Експерти наголошують, що будь-який громадянин України, який легально проживає в Польщі, тобто той, хто перебуває в Польщі за безвізом або на підставі PESEL UKR, може бути працевлаштований на підставі повідомлення, тобто за спрощеними умовами.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що польський уряд призупинив підготовку змін, які мали спростити працевлаштування іноземців у країні. Йдеться про створення переліку дефіцитних професій, що дозволило б роботодавцям швидше оформлювати працівників з-за кордону.

Як повідомляє видання «Dziennik Gazeta Prawna», Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі підтвердило, що роботу над відповідним нормативним актом призупинено і повертатися до нього наразі не планують.

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