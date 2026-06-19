У Польщі відклали важливі зміни для іноземців Сьогодні 08:33 — Світ

Прапор Польщі

Польський уряд призупинив підготовку змін, які мали спростити працевлаштування іноземців у країні. Йдеться про створення переліку дефіцитних професій, що дозволило б роботодавцям швидше оформлювати працівників з-за кордону.

Про це пише inpoland

Рішення вже викликало занепокоєння серед бізнесу, який продовжує відчувати нестачу кадрів.

Які зміни планували запровадити

Як повідомляє видання «Dziennik Gazeta Prawna», Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі підтвердило, що роботу над відповідним нормативним актом призупинено і повертатися до нього наразі не планують.

Проєкт списку професій із дефіцитом працівників був переданий на консультації ще 15 січня 2026 року. Представники бізнесу розраховували, що нововведення допоможе скоротити бюрократичні процедури та зменшити навантаження на воєводські управління, де останніми роками значно ускладнилися процеси легалізації перебування іноземців.

Зокрема, роботодавців планували звільнити від необхідності отримувати довідку від старости про відсутність кандидатів серед місцевих працівників. Саме ця процедура вважається однією з найбільш тривалих і складних під час оформлення іноземців на роботу.

Чому уряд відмовився від ініціативи

У Міністерстві праці пояснили рішення зростанням рівня безробіття. Водночас роботодавці не погоджуються з такою аргументацією. За їхніми словами, хоча кількість безробітних порівняно з минулим роком справді збільшилася, останні місяці свідчать про зміну цієї тенденції.

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Представники бізнесу наголошують, що підприємства й надалі стикаються з нестачею працівників у багатьох галузях, а проблеми з оформленням іноземців залишаються однією з головних перешкод для роботодавців.

Через відмову від запровадження списку дефіцитних професій компаніям доведеться й надалі працювати за чинними правилами. Це означає збереження додаткових формальностей та ризик подальших затримок у воєводських установах під час легалізації перебування та працевлаштування іноземних працівників у Польщі.

Раніше ми повідомляли , що згідно з даними загальнонаціонального дослідження «Барометр професій», найбільший дефіцит, прогнозований для всієї Польщі, у 2026 році очікується у групі професій, пов’язаних із застосуванням фізичної сили.

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