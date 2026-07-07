Словакия приостановила выдачу большинства виз россиянам Сегодня 18:30 — Мир

Все записи на представление документов для получения туристических, деловых или гостевых виз будут аннулированы.

Словакия объявила о временной приостановке выдачи гражданам россии почти всех типов виз.

Об этом сообщает TMT со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Отмечается, что в июле и августе 2026 года подать документы можно будет только на оформление шенгенской визы с целью поездки «Спорт», а также национальных виз независимо от цели пребывания. Все записи на подачу документов для получения туристических, деловых или гостевых виз будут аннулированы.

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В визовом центре сообщили, что сервисный сбор, уплаченный за подачу заявления, будет возвращен в полном объеме в течение 7−15 дней.

Также заявителям рекомендовали следить за дальнейшими обновлениями. Ожидается, что оформление виз по другим целям поездок может возобновиться после завершения августа.

Страны ЕС ужесточают визовые ограничения

В последнее время ряд стран Европейского Союза ужесточили правила оформления виз для граждан россии. Так, в конце июня французский визовый оператор VFS Global в россии сообщил, что с 15 июля прекратит принимать документы на шенгенские визы от третьих лиц, не являющихся ближайшими родственниками заявителя.

До этого испанский визовый центр BLS увеличил срок рассмотрения заявлений на получение виз до 45 дней, а итальянский оператор VMS до 60 дней.

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Кроме того, с 29 июня Венгрия приостановила прием документов на шенгенские визы в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. Причины такого решения официально не сообщались.

По данным АТОР, в 2025 году Словакия выдала гражданам россии 1149 виз, из которых 46% были многократными. Для сравнения, Италия выдала более 161 тыс. шенгенских виз, Франция — более 156 тыс., а Греция — около 59 тыс. виз.

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