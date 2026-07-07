0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Словакия приостановила выдачу большинства виз россиянам

Мир
36
Все записи на представление документов для получения туристических, деловых или гостевых виз будут аннулированы.
Все записи на представление документов для получения туристических, деловых или гостевых виз будут аннулированы.
Словакия объявила о временной приостановке выдачи гражданам россии почти всех типов виз.
Об этом сообщает TMT со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Отмечается, что в июле и августе 2026 года подать документы можно будет только на оформление шенгенской визы с целью поездки «Спорт», а также национальных виз независимо от цели пребывания. Все записи на подачу документов для получения туристических, деловых или гостевых виз будут аннулированы.
Читайте также
В визовом центре сообщили, что сервисный сбор, уплаченный за подачу заявления, будет возвращен в полном объеме в течение 7−15 дней.
Также заявителям рекомендовали следить за дальнейшими обновлениями. Ожидается, что оформление виз по другим целям поездок может возобновиться после завершения августа.

Страны ЕС ужесточают визовые ограничения

В последнее время ряд стран Европейского Союза ужесточили правила оформления виз для граждан россии. Так, в конце июня французский визовый оператор VFS Global в россии сообщил, что с 15 июля прекратит принимать документы на шенгенские визы от третьих лиц, не являющихся ближайшими родственниками заявителя.
До этого испанский визовый центр BLS увеличил срок рассмотрения заявлений на получение виз до 45 дней, а итальянский оператор VMS до 60 дней.
Читайте также
Кроме того, с 29 июня Венгрия приостановила прием документов на шенгенские визы в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. Причины такого решения официально не сообщались.
По данным АТОР, в 2025 году Словакия выдала гражданам россии 1149 виз, из которых 46% были многократными. Для сравнения, Италия выдала более 161 тыс. шенгенских виз, Франция — более 156 тыс., а Греция — около 59 тыс. виз.
По материалам:
Finance.ua
ЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems