Япония в пять раз повышает стоимость виз Сегодня 21:41 — Мир

Японский флаг

Япония с 1 июля 2026 года существенно повысит консульский сбор за оформление виз. Стоимость одноразовых, многоразовых и транзитных виз возрастет в пять раз.

Такое решение власти объясняют ростом административных расходов и инфляцией.

Сколько будут стоить визы

Министерство иностранных дел Японии пересмотрело тарифы на оформление виз впервые почти за 50 лет.

С 1 июля будут действовать следующие цены:

разовая виза — 15 000 иен вместо 3 000;

многократная виза — 30 000 иен вместо 6 000;

транзитная виза — 3 500 иен вместо 700.

Новые тарифы будут применяться ко всем заявлениям, поданным с 1 июля 2026 года. Если документы подать к этой дате, оформление будет происходить по старым тарифам.

Кого касаются изменения

Подорожание коснется граждан стран, которым для поездки в Японию требуется виза. Больше всего это отразится на тех, кто оформляет многократную визу или путешествует всей семьей.

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В то же время, для граждан стран, у которых с Японией безвизовый режим, правила въезда не меняются.

Тем, кто уже планирует поездку и нуждается в визе, следует подать документы до 1 июля, чтобы воспользоваться действующими тарифами.

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