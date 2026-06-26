Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в цифровой сфере

«Украина и Япония приступают к новому этапу технологического партнерства и запускают японско-украинскую инициативу цифрово-технологического сотрудничества. Соответствующий меморандум подписали Министерство цифровой трансформации и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новая японско-украинская платформа поможет запускать совместные проекты в области цифровых инноваций и технологий, привлекать инвестиции и строить системное партнерство между государствами и бизнесом. Проект объединит опыт и экспертизу обеих стран, чтобы создать новые цифровые решения и масштабировать их на глобальных рынках.