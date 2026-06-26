Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в цифровой сфере Сегодня 15:12 — Финтех и Карты

Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в цифровой сфере

Минцифры запускает японо-украинскую инициативу цифрово-технологического сотрудничества; новая платформа будет способствовать развитию совместных проектов в области цифровых инноваций.

Об этом сообщила пресс-служба министерства

«Украина и Япония приступают к новому этапу технологического партнерства и запускают японско-украинскую инициативу цифрово-технологического сотрудничества. Соответствующий меморандум подписали Министерство цифровой трансформации и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая японско-украинская платформа поможет запускать совместные проекты в области цифровых инноваций и технологий, привлекать инвестиции и строить системное партнерство между государствами и бизнесом. Проект объединит опыт и экспертизу обеих стран, чтобы создать новые цифровые решения и масштабировать их на глобальных рынках.

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