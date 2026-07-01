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Украинцам дали еще месяц, чтобы потратить «Национальный кешбэк»

Личные финансы
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После 31 июля 2026 года неиспользованные средства на карточках Национального кэшбека будут возвращены в государственный бюджет
После 31 июля 2026 года неиспользованные средства на карточках Национального кэшбека будут возвращены в государственный бюджет
Украинцы станут получать кешбэк за апрель уже с 3 июля. Срок возврата неиспользованных средств в государственный бюджет продлили на один месяц. Использовать деньги можно будет до 31 июля 2026 года включительно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Вместе с апрельской выплатой украинцы получат и кешбэк на горючее. Максимальный размер компенсации в апреле составил 1000 гривен.

Что будет после 31 июля

После 31 июля 2026 года неиспользованные средства на карточках Национального кешбэка будут возвращены в государственный бюджет в соответствии с обновленным порядком.
В то же время программа «Национальный кешбэк» продолжает работать в обычном режиме.

Более 5 млн украинцев пользуются программой

В настоящее время в программе насчитывается более 5 млн активных пользователей, получающих ежемесячные выплаты. В ней принимают участие более 2 тысяч производителей, которые зарегистрировали более 422 тысяч товаров украинского производства и почти 1,5 тысяч продавцов.
Участники программы получают компенсацию в размере 5 или 15% в зависимости от категории товаров. Проверить, участвует ли товар в программе «Национальный кешбэк» и какой именно процент на него начисляется можно на сайте Сделано в Украине или с помощью сканера штрихкодов в приложении Действие.
Максимальная сумма кешбэка составляет 3000 грн в месяц.

На что можно потратить деньги

Денежные средства, полученные в рамках программы, можно использовать на:
  • оплату коммунальных или почтовых услуг;
  • приобретение продуктов питания, лекарства или других медицинских изделий украинского производства;
  • покупку книг и другой печатной продукции;
  • благотворительность, в том числе в поддержку ВСУ.
Список магазинов, принимающих оплату картами Национального кешбэка, можно найти на портале Сделано в Украине.
Присоединиться к программе «Национальный кешбэк» можно в несколько шагов:
1. Покупателю необходимо открыть карту для выплат в одном из банков-участников программы, определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях. В приложении Дія выбрать карту для выплат «Национальный кешбэк». Далее совершать покупки и получать кешбэк. Сумму начисленной компенсации можно проверить в Дії.
2. Продавцы и производители, чтобы присоединиться к программе, должны подать заявление о присоединении на портале Дія. Торговая точка должна быть на общей системе налогообложения и принимать оплату картами. Производитель — на любой системе налогообложения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что за время действия программы «Кешбэк на горючее» 2,3 млн украинцев получили денежную компенсацию. 91% пользователей этой программы являются владельцами автомобилей эконом-класса с небольшим объемом двигателя.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Персональные финансы
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