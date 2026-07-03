Частные денежные переводы в Украину падают третий год подряд Сегодня 15:00 — Финтех и Карты

Частные денежные переводы в Украину падают третий год подряд

Объем частных денежных переводов снизился на 6% и составил 0,6 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Заработная плата, получаемая украинцами из-за границы, сократилась на 28,8%; другие частные переводы, поступившие по официальным каналам, выросли на 18,9%.

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В целом, денежные переводы, присланные по официальным каналам, сократились на 2,6%, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 11,9% по сравнению с маем прошлого года.

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Всего за январь — май 2026 г. объемы денежных переводов сократились на 5,7%: чистая оплата труда снизилась на 19%, а частные трансферты выросли на 13,3%.

Напомним, объемы частных денежных переводов в 2025 году уменьшились на 14,7% и составили 8 млрд долларов.

В 2024 году объемы частных денежных переводов снизились на 15,2% до 9,6 млрд долларов.

В 2023 году объемы частных денежных переводов уменьшились на 7,8% по сравнению с 2022 годом и составили 11,6 млрд долларов.

В 2021 году объемы денежных переводов в Украину увеличились на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.

В 2020 году объемы денежных переводов выросли на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.

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