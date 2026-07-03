Частные денежные переводы в Украину падают третий год подряд
- В 2024 году объемы частных денежных переводов снизились на 15,2% до 9,6 млрд долларов.
- В 2023 году объемы частных денежных переводов уменьшились на 7,8% по сравнению с 2022 годом и составили 11,6 млрд долларов.
- В 2021 году объемы денежных переводов в Украину увеличились на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.
- В 2020 году объемы денежных переводов выросли на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.
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