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Частные денежные переводы в Украину падают третий год подряд

Финтех и Карты
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Частные денежные переводы в Украину падают третий год подряд
Частные денежные переводы в Украину падают третий год подряд
Объем частных денежных переводов снизился на 6% и составил 0,6 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Заработная плата, получаемая украинцами из-за границы, сократилась на 28,8%; другие частные переводы, поступившие по официальным каналам, выросли на 18,9%.
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В целом, денежные переводы, присланные по официальным каналам, сократились на 2,6%, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 11,9% по сравнению с маем прошлого года.
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Всего за январь — май 2026 г. объемы денежных переводов сократились на 5,7%: чистая оплата труда снизилась на 19%, а частные трансферты выросли на 13,3%.
Напомним, объемы частных денежных переводов в 2025 году уменьшились на 14,7% и составили 8 млрд долларов.
  • В 2024 году объемы частных денежных переводов снизились на 15,2% до 9,6 млрд долларов.
  • В 2023 году объемы частных денежных переводов уменьшились на 7,8% по сравнению с 2022 годом и составили 11,6 млрд долларов.
  • В 2021 году объемы денежных переводов в Украину увеличились на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.
  • В 2020 году объемы денежных переводов выросли на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.
Ранее мы писали, что monobank отменил комиссию за все зарубежные SWIFT-переводы для частных клиентов и бизнеса.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
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