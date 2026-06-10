monobank скасував комісію за всі закордонні SWIFT-перекази Сьогодні 12:03 — Фінтех і Картки

Вхідні та вихідні міжнародні SWIFT-платежі здійснюватимуться без комісії

monobank скасував комісію за всі закордонні SWIFT-перекази для приватних клієнтів і бізнесу.

Про це повідомив співвласник monobank Олег Гороховський.

SWIFT-перекази стали безкоштовними

Відтепер вхідні та вихідні міжнародні SWIFT-платежі здійснюватимуться без комісії як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів.

За словами Гороховського, раніше комісія за один SWIFT-переказ у середньому становила близько 1 тис. грн.

«Подумали, що і бізнесам, і звичайним людям такі платежі зараз справді важливі. Бізнесам — для дешевших закупівель у складний час, людям — для оплати навчання, лікування та військової амуніції. Тож не будемо ускладнювати. Відсьогодні все безкоштовно!», — написав Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що раніше банк отримував понад 11 млн грн на рік від комісій за SWIFT-перекази.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що monobank змінив тарифи на перекази за реквізитами IBAN. Тепер усі платежі з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії незалежно від суми. До цього перекази за реквізитами IBAN на суму до 10 000 грн були безкоштовними. Якщо сума перевищувала цей ліміт, стягувалася комісія 0,5% з власних коштів клієнта.

Також у застосунку monobank запустили розділ у меню кешбеку під назвою «Пундики». У ньому користувачам пропонують партнерські пропозиції, зокрема промокоди, знижки та бонусні бали.

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