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monobank отменил комиссию за все заграничные SWIFT-переводы

Финтех и Карты
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Входящие и исходящие международные SWIFT-платежи будут осуществляться без комиссии
Входящие и исходящие международные SWIFT-платежи будут осуществляться без комиссии
monobank отменил комиссию за все заграничные SWIFT-переводы для частных клиентов и бизнеса.
Об этом сообщил совладелец monobank Олег Гороховский.

SWIFT-переводы стали бесплатными

Теперь входящие и исходящие международные SWIFT-платежи будут осуществляться без комиссии как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов.
По словам Гороховского, ранее комиссия за один SWIFT-перевод в среднем составляла около 1 тыс. грн.
«Подумали, что и бизнесам, и обычным людям такие платежи сейчас действительно важны. Бизнесам — для более дешевых закупок в трудное время, людям — для оплаты обучения, лечения и военной амуниции. Так что не будем усложнять. С сегодняшнего дня все бесплатно!», — написал Гороховский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ранее банк получал более 11 млн грн в год от комиссий по SWIFT-переводам.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что monobank изменил тарифы на переводы по реквизитам IBAN. Теперь все платежи из собственных средств клиентов производятся без комиссии независимо от суммы. До этого переводы по реквизитам IBAN на сумму до 10 000 грн. были бесплатными. Если сумма превышала этот лимит, взималась комиссия 0,5% с собственных средств клиента.
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Также в приложении monobank запустили раздел в меню кешбэка под названием «Пундики». В нем пользователям предлагают партнерские предложения, включая промо-коды, скидки и бонусные баллы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
monobankПеревод денегПеревод средств
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