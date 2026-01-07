Visa представила новые функции в области ИИ, токенизации и стейблкоинов 01.07.2026, 00:13 — Финтех и Карты

Доля токенизированных платежей Visa выросла до 70%

Компания Visa представила новые решения в сферах искусственного интеллекта, стейблкоинов и токенизации.

Visa делает ставку на ИИ-коммерцию

По словам регионального президента Visa в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и Африке Тарека Махмуда, коммерция переходит к новому этапу развития, становясь более интеллектуальной, программированной и интегрированной в повседневную жизнь.

В компании отмечают, что развитие агентской коммерции изменяет подходы к совершению покупок. Для оценки готовности интернет магазинов к агентской коммерции Visa совместно с компанией New Generation разработала инструмент Agent Score. Он позволяет проверить, насколько корректно ИИ-агенты могут взаимодействовать с сайтом и выполнять необходимые действия.

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Кроме того, продавцам важно понимать, каким агентам можно доверять совершение сделок на их площадках, а самим агентам быть уверенными, что они взаимодействуют с легитимными продавцами. Для этого Visa запускает Agentic Directory — каталог, включающий прошедших проверку агентов и продавцов, подтвердивших, что являются легитимными участниками агентской коммерции.

Одним из ключевых факторов роста электронной коммерции в регионе CEMEA стало развитие токенизации, благодаря которой платежи в электронной коммерции и через мобильные каналы стали еще более безопасными и удобными. Доля токенизированных транзакций, обработанных Visa в CEMEA, выросла с 26% в 2023 году до 70% в 2026 году.

Использование стейблкоинов

В частности, Visa представила решение Tokenized Deposits, позволяющее трансформировать традиционные банковские депозиты в программируемые цифровые деньги, доступные для использования круглосуточно.

Параллельно компания продолжает расширять пилотные проекты со стейблкоинами в разных регионах, валютах и ​​блокчейн-сетях.

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По данным Visa, по состоянию на март 2026 года годовой объем сделок со стейблкоинами через сеть VisaNet достиг примерно 7 млрд долларов. После запуска расчетов в стейблокинах в регионе CEMEA объем таких операций за год вырос почти в 60 раз.

Кроме того, компания продолжает расширять программы выпуска платежных карт , привязанных к стейблкоинам. В настоящее время в мире реализуются или находятся на стадии разработки более 160 таких программ.

Новый сервис для банков на базе ИИ

Visa также представила сервис Visa Trip Intelligence, использующий искусственный интеллект для анализа туристических данных.

Решение объединяет возможности сети VisaNet с данными сторонних источников и помогает банкам прогнозировать намерения клиентов по поводу предстоящих путешествий еще до совершения транзакций.

Сервис позволяет формировать персонализированные рекомендации, предлагать клиентам соответствующие туристические услуги и уменьшать риск возникновения проблем с платежами во время поездок.

Visa Trip Intelligence уже стал доступен клиентам в регионе CEMEA.

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