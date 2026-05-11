Visa представляет новые сервисы для разрешения споров по транзакциям

Visa объявила о запуске шести новых инструментов для урегулирования споров по карточным операциям. Новые сервисы должны упростить процесс обжалования транзакций для банков и компаний, а также снизить расходы, связанные с мошенничеством и чарджбеками.

Почему это важно

«Споры остаются одним из самых проблемных аспектов коммерции: они увеличивают расходы торговцев и финансовых учреждений и одновременно вызывают у потребителей разочарование и неудобства», — отмечают в компании.

В 2025 году Visa обработала 106 млн споров по всему миру. Это на 35% больше, чем в 2019 году.

Какие решения получат компании-торговцы

Для торговцев Visa представила несколько новейших инструментов.

1. Visa Dispute Resolution Network позволяет разрешать потенциальные споры еще до официального открытия чарджбека. Пилотная версия уже доступна, а полный запуск намечен на конец 2026 года.

2. Visa Dispute Recovery Manager автоматизирует подготовку ответов на чарджбеки с помощью генеративного искусственного интеллекта и оценивает возможность успешного возврата средств. Расширение пилотного проекта намечено на конец 2026 года.

3. Обновленный сервис Order Insight помогает предотвратить ненужные споры, предоставляя детали транзакций для устранения недоразумений относительно правомерного списания средств. Обновление от апреля 2026 г. позволяет торговцам использовать функцию Compelling Evidence 3.0 в рамках Order Insight для передачи доказательств банкам относительно подозрительных транзакций, что помогает дополнительно уменьшить случаи недобросовестного чарджбека со стороны клиентов.

Новые инструменты для эмитентов и эквайров

Для банков-эмитентов и эквайров компания также запустила целый ряд сервисов.

1. Dispute Intelligence использует аналитику и модели искусственного интеллекта для оценки каждого спора и помогает принимать решения на основе глобальных данных Visa. Решение уже доступно для использования.

3. Dispute Doc Analyzer использует ИИ, чтобы ускорить принятие решений по спорам, при этом обеспечивая точность анализа. Этот инструмент суммирует ключевые данные документов, предоставленных торговцами, помогая аналитикам эмитентов сэкономить время на ручной пересмотр материалов и принятия решений (доступен с конца апреля 2026 года). Эквайры Doc Analyzer позволяют автоматически заполнять ответы в анкетах от имени торговцев (инструмент уже полностью доступен для использования).

3. Visa Dispute Case Manager интегрирует функционал искусственного интеллекта для объединения рабочих процессов в централизованную платформу управления спорами в различных карточных сетях от принятия обращения до окончательного урегулирования. Сначала платформа будет доступна в Северной Америке, а затем в странах Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Когда сервисы станут доступны

Дополнительную информацию обо всех продуктах можно найти в разделе дополнительных услуг (Value-Added Services) Visa по ссылке: https://corporate.visa.com/en/solutions/value-added-services.html

Часть инструментов уже работает, другие находятся в стадии пилотного тестирования и будут постепенно запускаться до конца 2026 года.

Visa отмечает, что новые решения должны сократить административную нагрузку на банки и бизнес и сделать процесс обжалования платежей более быстрым и эффективным.

