0 800 307 555
В Евросоюзе готовятся отказаться от бумажных документов: что взамен

В Евросоюзе готовятся отказаться от бумажных документов: что взамен
В Евросоюзе готовятся отказаться от бумажных документов: что взамен
В Евросоюзе все документы будут в смартфоне. ЕС готовит систему, которая объединит важнейшие данные граждан в одном приложении. То есть, все необходимые документы будут в смартфоне.

Какие документы

В планах ЕС создать единое приложение для смартфонов, которое будет содержать как личные данные, так и информацию из госучреждений — от паспортов и водительских прав до дипломов и страховых полисов, пишет inpoland.net.
Проект под рабочим названием EUDI Wallet должен стать европейским стандартом цифровой идентификации. Ожидается, что система заработает с 2027 года.
Приложение EUDI Wallet (Европейский цифровой кошелек идентификации) позволит пользователям использовать документы в цифровом виде. То есть телефон станет своеобразным цифровым кошельком идентификации.
В приложении будут следующие документы:

  • паспорт и удостоверение личности,
  • водительские права,
  • дипломы и сертификаты,
  • страховые и медицинские документы,
  • контракты и официальные подтверждения из госучреждений.

Сроки

Согласно плану, до конца 2026 года каждое государство-член должно представить собственное решение цифровой идентификации в соответствии с стандартами ЕС, а с 2027 года система должна быть интегрирована по всему ЕС.
Пользователям будет достаточно сделать один клик на телефоне, чтобы подтвердить свою личность в аэропорту, госучреждении, банке или медучреждении.
В ЕС отмечают, что в будущем функции цифрового кошелька будут расширены. С помощью приложения можно, например, записаться к врачу или автоматически подписать условие.
Ранее Finance.ua писал, какие европейские страны станут самыми богатыми к 2030 году. Среди 41 европейской страны, включая членов ЕС, страны-кандидаты, членов ЕАСТ и Великобританию, Ирландия, по прогнозам, возглавит таблицу ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ПКС) до 2030 года, вытеснив Люксембург — лидер 2025 года.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСФинтех
Место для вашей рекламы
