В Евросоюзе готовятся отказаться от бумажных документов: что взамен

В планах ЕС создать единое приложение для смартфонов, которое будет содержать как личные данные, так и информацию из госучреждений — от паспортов и водительских прав до дипломов и страховых полисов, пишет inpoland.net.
Проект под рабочим названием EUDI Wallet должен стать европейским стандартом цифровой идентификации. Ожидается, что система заработает с 2027 года.
Приложение EUDI Wallet (Европейский цифровой кошелек идентификации) позволит пользователям использовать документы в цифровом виде. То есть телефон станет своеобразным цифровым кошельком идентификации.
контракты и официальные подтверждения из госучреждений.
Сроки
Согласно плану, до конца 2026 года каждое государство-член должно представить собственное решение цифровой идентификации в соответствии с стандартами ЕС, а с 2027 года система должна быть интегрирована по всему ЕС.
Пользователям будет достаточно сделать один клик на телефоне, чтобы подтвердить свою личность в аэропорту, госучреждении, банке или медучреждении.
В ЕС отмечают, что в будущем функции цифрового кошелька будут расширены. С помощью приложения можно, например, записаться к врачу или автоматически подписать условие.
