В Евросоюзе готовятся отказаться от бумажных документов: что взамен Сегодня 13:25 — Мир

В Евросоюзе все документы будут в смартфоне. ЕС готовит систему, которая объединит важнейшие данные граждан в одном приложении. То есть, все необходимые документы будут в смартфоне.

Какие документы

В планах ЕС создать единое приложение для смартфонов, которое будет содержать как личные данные, так и информацию из госучреждений — от паспортов и водительских прав до дипломов и страховых полисов, пишет inpoland.net.

Проект под рабочим названием EUDI Wallet должен стать европейским стандартом цифровой идентификации. Ожидается, что система заработает с 2027 года.

Приложение EUDI Wallet (Европейский цифровой кошелек идентификации) позволит пользователям использовать документы в цифровом виде. То есть телефон станет своеобразным цифровым кошельком идентификации.

В приложении будут следующие документы:

паспорт и удостоверение личности,

водительские права,

дипломы и сертификаты,

страховые и медицинские документы,

контракты и официальные подтверждения из госучреждений.

Сроки

Согласно плану, до конца 2026 года каждое государство-член должно представить собственное решение цифровой идентификации в соответствии с стандартами ЕС, а с 2027 года система должна быть интегрирована по всему ЕС.

Пользователям будет достаточно сделать один клик на телефоне, чтобы подтвердить свою личность в аэропорту, госучреждении, банке или медучреждении.

В ЕС отмечают, что в будущем функции цифрового кошелька будут расширены. С помощью приложения можно, например, записаться к врачу или автоматически подписать условие.

Ранее Finance.ua писал , какие европейские страны станут самыми богатыми к 2030 году. Среди 41 европейской страны, включая членов ЕС, страны-кандидаты, членов ЕАСТ и Великобританию, Ирландия, по прогнозам, возглавит таблицу ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ПКС) до 2030 года, вытеснив Люксембург — лидер 2025 года.

