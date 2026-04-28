0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Как открыть бизнес в Чехии: условия, налоги и нюансы

Мир
16
Флаг Чехии
Все больше украинцев рассматривает возможность открытия собственного дела в Европе. Одним из популярных направлений остается Чехия — благодаря доступу к рынку ЕС, относительно простой регистрации бизнеса и понятной налоговой системе.
Эксперты Azola Legal объяснили, почему эта страна привлекает предпринимателей, какие условия действуют для открытия компании и что следует знать о налогообложении.

Почему Чехию выбирают для открытия бизнеса

Среди основных преимуществ регистрации компании в Чехии называют престижную европейскую юрисдикцию и доступ к рынку ЕС.
Среди других преимуществ:
  • чешская бизнес-лицензия позволяет работать более чем в 80 видах деятельности;
  • действует широкая сеть соглашений об избежании двойного налогообложения;
  • директора-нерезиденты не обязаны получать разрешение на работу в Чехии;
  • владельцы компаний могут претендовать на местный вид на жительство;
  • зарегистрировать фирму можно с минимальным уставным капиталом;
  • нет требований по резидентности директоров или акционеров;
  • регистрация возможна дистанционно — по доверенности.
Для открытия бизнеса нужно быть совершеннолетним, дееспособным лицом и не иметь судимости, пишет MC. today.

Процедура регистрации ООО в Чехии

Наиболее распространенная форма ведения бизнеса в Чехии — общество с ограниченной ответственностью. Чтобы зарегистрировать такую ​​компанию, необходимо:
  • заключить у нотариуса учредительный договор;
  • оформить юридический адрес;
  • получить необходимые торговые лицензии;
  • открыть временный счет для уплаты взносов;
  • зарегистрировать компанию в хозяйственном реестре компетентного районного суда.
Если взнос менее 20 тысяч крон, открывать счет не обязательно — средства можно внести через распорядителя взносов.
Читайте также
Относительно стартового капитала для SPO (аналог ООО) он может составлять от 1 чешской кроны, хотя стандартно часто используют 100 тысяч крон.
Для AS (акционерного общества) требования другие: для публичной компании нужно 20 тысяч чешских крон, для закрытой — 2 миллиона крон.

Какие налоги платят предприниматели

Стандартная ставка налога на прибыль в Чехии составляет 19%. В то же время, инвестиционные фонды могут пользоваться льготным режимом и платить 5%.
Основная ставка НДС — 21%, однако для отдельных категорий товаров и услуг могут действовать пониженные ставки 15%, 10% или 0% - в зависимости от вида деятельности.
Место для вашей рекламы
Также в Чехии действует единый налог, введенный в 2021 году. Он объединяет:
  • медицинское страхование;
  • социальное страхование;
  • налог на доходы — в формате одного ежемесячного платежа.
После завершения года предприниматели должны подавать декларацию о доходах в Налоговую инспекцию.
Ранее мы сообщали, что в Чехии готовят масштабное обновление правил пребывания иностранцев. Правительство уже поддержало соответствующий закон, который меняет подходы к оформлению документов и усиливающий контроль за миграцией.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Телеканал 24
Украинцы в ЧехииЧехияБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems