Как открыть бизнес в Чехии: условия, налоги и нюансы

Все больше украинцев рассматривает возможность открытия собственного дела в Европе. Одним из популярных направлений остается Чехия — благодаря доступу к рынку ЕС, относительно простой регистрации бизнеса и понятной налоговой системе.

Эксперты Azola Legal объяснили, почему эта страна привлекает предпринимателей, какие условия действуют для открытия компании и что следует знать о налогообложении.

Почему Чехию выбирают для открытия бизнеса

Среди основных преимуществ регистрации компании в Чехии называют престижную европейскую юрисдикцию и доступ к рынку ЕС.

Среди других преимуществ:

чешская бизнес-лицензия позволяет работать более чем в 80 видах деятельности;

действует широкая сеть соглашений об избежании двойного налогообложения;

директора-нерезиденты не обязаны получать разрешение на работу в Чехии;

владельцы компаний могут претендовать на местный вид на жительство;

зарегистрировать фирму можно с минимальным уставным капиталом;

нет требований по резидентности директоров или акционеров;

регистрация возможна дистанционно — по доверенности.

Для открытия бизнеса нужно быть совершеннолетним, дееспособным лицом и не иметь судимости, пишет MC. today

Процедура регистрации ООО в Чехии

Наиболее распространенная форма ведения бизнеса в Чехии — общество с ограниченной ответственностью. Чтобы зарегистрировать такую ​​компанию, необходимо:

заключить у нотариуса учредительный договор;

оформить юридический адрес;

получить необходимые торговые лицензии;

открыть временный счет для уплаты взносов;

зарегистрировать компанию в хозяйственном реестре компетентного районного суда.

Если взнос менее 20 тысяч крон, открывать счет не обязательно — средства можно внести через распорядителя взносов.

Относительно стартового капитала для SPO (аналог ООО) он может составлять от 1 чешской кроны, хотя стандартно часто используют 100 тысяч крон.

Для AS (акционерного общества) требования другие: для публичной компании нужно 20 тысяч чешских крон, для закрытой — 2 миллиона крон.

Какие налоги платят предприниматели

Стандартная ставка налога на прибыль в Чехии составляет 19%. В то же время, инвестиционные фонды могут пользоваться льготным режимом и платить 5%.

Основная ставка НДС — 21%, однако для отдельных категорий товаров и услуг могут действовать пониженные ставки 15%, 10% или 0% - в зависимости от вида деятельности.

Также в Чехии действует единый налог, введенный в 2021 году. Он объединяет:

медицинское страхование;

социальное страхование;

налог на доходы — в формате одного ежемесячного платежа.

После завершения года предприниматели должны подавать декларацию о доходах в Налоговую инспекцию.

Ранее мы сообщали , что в Чехии готовят масштабное обновление правил пребывания иностранцев. Правительство уже поддержало соответствующий закон, который меняет подходы к оформлению документов и усиливающий контроль за миграцией.

