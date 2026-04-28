Новые правила для для тех, кто намерен поселиться в Барселоне

Знание каталонского языка станет ключевым условием для тех, кто надеется построить жизнь в Барселоне, после того, как новые правила подтвердили, что знание языка будет необходимым для возобновления вида на жительство.
Региональный президент Каталонии Сальвадор Илья четко дал понять, что хотя новоприбывшим не нужно будет доказывать знания языка во время первого получения вида на жительство, от них ожидается овладение каталонским языком в течение года, если они желают остаться, пишет theolivepress.
Невыполнение этого требования может привести к аннулированию разрешений на этапе обновления.
Правительственный делегат Испании в Каталонии Карлос Прието поддержал этот шаг, назвав знание каталонского языка «важным фактором в отчетах о социально-трудовой интеграции».
Остается неясным, будет ли распространено это правило, которое пока не применяется к гражданам Испании, на испанский и аранский — два других официальных языка региона.
