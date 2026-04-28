Место для вашей рекламы

Новые правила для для тех, кто намерен поселиться в Барселоне

Знание каталонского языка станет ключевым условием для тех, кто надеется построить жизнь в Барселоне, после того, как новые правила подтвердили, что знание языка будет необходимым для возобновления вида на жительство.

В чем суть

Региональный президент Каталонии Сальвадор Илья четко дал понять, что хотя новоприбывшим не нужно будет доказывать знания языка во время первого получения вида на жительство, от них ожидается овладение каталонским языком в течение года, если они желают остаться, пишет theolivepress.
Невыполнение этого требования может привести к аннулированию разрешений на этапе обновления.
Причины

Илья подчеркнул, что каталонский язык, один из трех официальных языков региона, является центральным для интеграции, назвав его одновременно «практическим» и «признаком уважения».
Это заявление прозвучало на фоне того, как Испания разворачивает более широкую схему легализации иммигрантов, которую поддерживает премьер-министр Педро Санчес, и вступила в силу на этой неделе.
Согласно новому подходу, каталонский язык сначала не будет обязательным, но через 12 месяцев мигранты должны будут доказать, что они осели в общине.
Для поддержки этого региональное правительство планирует расширить бесплатные языковые курсы. Будет создано дополнительно 50 000 мест, что доведет общее количество до 150 000 в следующем учебном году.
Правительственный делегат Испании в Каталонии Карлос Прието поддержал этот шаг, назвав знание каталонского языка «важным фактором в отчетах о социально-трудовой интеграции».
Остается неясным, будет ли распространено это правило, которое пока не применяется к гражданам Испании, на испанский и аранский — два других официальных языка региона.
Как отмечалось ранее, в Барселоне повысили туристический налог, теперь он может достигать 15 евро за ночь с человека. Это один из самых высоких показателей в Европе.
Ранее в 2023 году Барселона признана лучшим городом мира для работы во время отпуска. Она возглавила рейтинг лучших в мире городов для любителей совместить отпуск с работой, подготовленный компанией IWG.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Место для вашей рекламы
