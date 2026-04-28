Грин-карту в США получить сложнее — что изменилось

Флаг США

Получить грин-карту в США может стать сложнее из-за новых подходов к проверке заявителей. Администрация президента Дональда Трампа усиливает идеологический контроль в миграционных процедурах, а отдельные политические высказывания, участие в протестах или контент в соцсетях могут влиять на решения о видах на жительство.

Новые директивы Министерства внутренней безопасности меняют сам подход к рассмотрению иммиграционных дел — теперь внимание будет уделено не только документам и биографии заявителя, но и его публичной позиции.

Кому могут отказать в грин-карте

По новым правилам риск отказа возрастает для заявителей, чьи действия или публичные заявления могут рассматриваться как антиамериканские или противоречащие подходам администрации к вопросам национальной безопасности.

Среди факторов, которые могут негативно влиять на решения, называют публичную критику действий Израиля, участие в пропалестинских студенческих протестах или действия, которые могут рассматриваться как неуважение к американским символам.

Иммиграционные службы рассматривают подобные проявления как потенциальные основания не только для отказа в грин-карте, но в отдельных случаях и для аннулирования действующих виз.

Что изменилось в подходе к проверкам

Одним из ключевых изменений стало то, что политическая и идеологическая позиция заявителя теперь может учитываться как отдельный фактор при рассмотрении дела.

Согласно обновленным материалам Министерства внутренней безопасности США, антисемитские или антиамериканские взгляды могут оцениваться как негативные факторы.

Логика новых правил, как ее объясняют власти, заключается в усилении защиты национальных интересов. Публичные действия или высказывания, рассматриваемые как враждебные США или союзникам, могут рассматриваться как риск.

На этом фоне, по сообщениям, количество одобренных заявок на вид на жительство в последние месяцы заметно сократилось.

Социальные сети стали частью проверки

Отдельное внимание теперь уделяется цифровому следу заявителей. Иммиграционные офицеры USCIS анализируют социальные сети кандидатов при рассмотрении заявлений.

Если раньше фокус был преимущественно на призывах к насилию или связям с радикальными организациями, то теперь поводом для дополнительного внимания могут стать отдельные сообщения в Instagram или X (Twitter).

Внутренние инструкции содержат примеры контента, которые могут считаться неприемлемыми и влиять на иммиграционные перспективы.

Сообщается также, что новые нормы уже применяются на практике, в частности, к иностранным студентам, чьи визы аннулировали после публичной критики определенной политики.

Что это значит для заявителей

Новый подход свидетельствует о том, что процесс иммиграции в США становится более комплексным и теперь охватывает не только формальные критерии, но и оценку публичного поведения заявителя.

Для тех, кто планирует подаваться на грин-карту или другие иммиграционные статусы, это означает повышенное внимание к собственному публичному профилю, участию в акциях и содержанию материалов в соцсетях, которые могут попасть в поле зрения иммиграционных служб.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.