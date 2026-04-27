Иран предложил США план открытия Ормузского пролива Сегодня 10:45 — Мир

Иран передал США новую инициативу по мирному урегулированию, предусматривающую открытие Ормузского пролива, прекращение боевых действий и продление перемирия на длительный период или до заключения окончательного соглашения о завершении войны. Обсуждение ядерной программы предлагается отложить на более поздний этап.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на Axios.

Переговоры зашли в тупик

Переговорный процесс фактически зашел в тупик. В руководстве Ирана нет единства по поводу возможных уступок в ядерной сфере. Предлагаемый подход имеет целью обойти эту спорную тему и ускорить достижение договоренностей.

В то же время, открытие Ормузского пролива и прекращение войны могут ослабить позиции президента США Дональда Трампа в дальнейших переговорах. В частности, речь идет о ключевых требованиях Вашингтона: вывозе иранских запасов обогащенного урана — около 450 кг материала, обогащенного до 60% (для создания ядерного оружия необходим уровень более 90%), а также полное прекращение обогащения.

Позиция США

По словам трех американских чиновников, Дональд Трамп в понедельник планирует провести совещание по Ирану с участием команды по национальной безопасности и внешней политике. Ожидается, что будут обсуждаться текущая ситуация и дальнейшие шаги.

По информации источников, в выходные 26−27 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара, что в Тегеране отсутствует согласованный ответ на требования США относительно ядерной программы.

Накануне, 26 апреля, в интервью Fox News Трамп заявил, что склоняется к продолжению морской блокады судов, направляющихся в иранские порты или выходящих из них. По его словам, это должно заставить Тегеран пойти на уступки в ближайшие недели.

Реакция финансовых рынков

На фоне этих сообщений фондовые рынки продемонстрировали рост, а цены на нефть частично скорректировали предыдущий подъем после новостей об инициативе Ирана по открытию Ормузского пролива. Это снизило опасения, что попытки возобновить переговоры окончательно зашли в тупик, сообщают западные медиа.

Фондовые рынки

Сводный индекс MSCI Asia Pacific подскочил на 1,7%, а индекс развивающихся рынков обновил исторический максимум после новостей об инициативе Ирана.

Акции технологического сектора в Азии росли быстрее рынка: бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. подорожали на 6% и достигли рекордного уровня, как и региональный индекс техсектора. Фьючерсы на американские индексы указывают на продолжающийся рост после рекордного закрытия в пятницу, а европейские акции могут прибавить около 0,3% на открытии.

Мировые акции начинают неделю вблизи исторических максимумов: индекс S&P 500 вырос почти на 10% с конца марта и может показать лучший месячный результат с конца 2020 года.

Дополнительную поддержку рынку оказало завершение расследования Минюста США по ФРС, что усилило ожидание возможного снижения ставок до конца года.

Сырьевые рынки

Нефть Brent снизила рост до 1% - примерно до $106,5 за баррель, хотя раньше дорожала на 2,5%. Потенциальное открытие Ормузского пролива означало бы возобновление транзита нефти и газа через ключевой маршрут по Ближнему Востоку.

Валюты и облигации

Индекс доллара Bloomberg снизился на 0,1%. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла на два базисных пункта — до 4,32%, частично нивелировав пятничное снижение.

Оценки аналитиков

Аналитики отмечают, что рынки положительно реагируют на любые сигналы о возможном соглашении, однако у каждой новой новости все слабее эффект из-за усталости инвесторов. В то же время фондовые рынки сохраняют склонность к росту и не нуждаются в значительных стимулах для ралли.

