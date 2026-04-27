Италия станет страной с наибольшим долгом в еврозоне Reuters 27.04.2026, 00:43 — Мир

Греция утратит статус страны с наибольшим долгом в еврозоне, поскольку ее показатели снижаются, а Италия постепенно выходит на первое место по уровню задолженности.

Об этом пишет Reuters.

Долг Греции

Сообщается, что долг Греции продолжит снижаться и составит около 137% ВВП в 2026 году по сравнению с 145% годом ранее, тогда как в Италии он, напротив, будет расти — со 137,1% в 2025 году до 138,6% в 2026-м.

Один из греческих чиновников отметил, что страна больше не станет лидером еврозоны по уровню задолженности. В Reuters подчеркнули, что обновленные показатели будут представлены в Еврокомиссию в рамках среднесрочного бюджетного плана.

С 2020 года государственный долг Греции, который в течение двух десятилетий был самым высоким в еврозоне, уменьшился более чем на 45 процентных пунктов и составил около 145% ВВП в прошлом году, тогда как долг Италии за этот же период сократился примерно на 17 пунктов.

Долг Италии

Согласно бюджетному плану государственный долг Италии будет оставаться почти неизменным в 2027 году на уровне около 138,5% ВВП, после чего начнет постепенно снижаться до 137,9% в 2028 году и до 136,3% в следующем году.

НВ По материалам:

