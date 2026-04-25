К 2100 году население ЕС сократится на 12%

«Население уменьшится с 452 миллионов до 399 миллионов, то есть на 53 миллиона человек к началу следующего столетия», — говорится в статье.
Добавляется, что уровень рождаемости в Европе снижается, а население стареет. Издание уточняет, что этот прогноз учитывает и возможную миграцию.
При этом прогнозы изменения численности населения в Европе значительно расходятся. В частности, в некоторых странах в 2100 году населения будет больше, чем в 2025 году, тогда как во многих других странах будет наблюдаться его сокращение.
Страны, где прогнозируется сокращение населения
По данным издания, среди 30 европейских стран в 12 ожидается рост населения, в то время как в 18 к 2100 году произойдет его сокращение.
По прогнозам, наибольшее сокращение населения ожидается в Латвии (33,9%), Литве (33,4%), Польше (31,6%) и Греции (30,1%). Это означает, что в этих странах население может сократиться более чем на треть.
Сокращение более чем на 20% населения ожидается в следующих странах:
в Болгарии (28%),
Хорватии (27%),
Словакии (26,7%),
Румынии (24,3%),
Италии (24%),
Венгрии (22,5%).
Объясняется, что эти данные указывают на то, что перечисленные страны лишатся каждого четвертого человека, что также является значительным показателем.
От 10 до 20% ожидается убыль населения в следующих странах: в Португалии (19,3%), Эстонии (19,1%), Чехии (11,5%), Финляндии (10,7%), Словении (10,6%) и Германии (10,6%).
Страны, где население вырастет
В то же время, в этом рейтинге указаны три страны Европы, где рост населения ожидается более чем на 25%. Это несмотря на то, что население данных стран невелико. В частности, это Люксембург (36,4%), Исландия (27,1%) и Мальта (26%).
Указанные страны, в которых прирост населения будет составлять согласно прогнозу более 10%: Швейцария (16,9%), Ирландия (14,6%), Норвегия (11,8%) и Швеция (10%).
«Эта разница обусловлена преимущественно отличиями в прошлых и прогнозируемых показателях миграции в сочетании с отличиями в возрастной структуре населения», — пояснил изданию заместитель директора Венского института демографии Томаш Соботка.
Он пояснил, что страны с низким уровнем рождаемости и оттоком населения в последние десятилетия, как правило, имеют более старую возрастную структуру населения, где мало людей молодого и репродуктивного возраста.
Соботка добавил, что в странах Южной Европы уровень рождаемости ниже, чем в других регионах Европы, и, как ожидается, останется таким и дальше.
В публикации отмечается, что среди «большой четвёрки» стран ЕС по экономическому потенциалу и численности населения Испания является единственной страной, где к 2100 году ожидается прирост населения, хотя он будет незначительным — 1,3%.
По прогнозам, население Франции несколько сократится — на 2,5%. А вот в Германии (10,6%) и особенно в Италии (24%) ожидается более значительное сокращение населения. Соботка указал на низкую рождаемость и старение населения в Италии.
Возрастные изменения
Ожидается, что доля людей в возрасте 85 лет и старше увеличится более чем в три раза — с 3,2% в 2025 году до 10,8% к 2100 году. Это означает, что более чем каждый десятый европеец будет принадлежать этой возрастной группе.
Прогнозируется, что также станет больше человек в возрасте от 66 до 84 лет — с 17,6 до 21,8%. В то же время, ожидается, что доля каждой младшей возрастной группы в общем количестве населения уменьшится. В частности, доля населения трудоспособного возраста от 31 до 65 лет сократится с 47,8 до 40,5%.