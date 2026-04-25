К 2100 году население ЕС сократится на 12% Сегодня 22:08 — Мир

Только в трех странах Европы к 2100 году ожидается увеличение населения более чем на 25%, Фото: freepik

Последние прогнозы Евростата показывают, что население ЕС сократится на 53 миллиона в период с 2025 по 2100 год. Ожидается, что тогда каждый третий европеец будет старше 65 лет.

Об этом пишет Euronews.

«Население уменьшится с 452 миллионов до 399 миллионов, то есть на 53 миллиона человек к началу следующего столетия», — говорится в статье.

Добавляется, что уровень рождаемости в Европе снижается, а население стареет. Издание уточняет, что этот прогноз учитывает и возможную миграцию.

При этом прогнозы изменения численности населения в Европе значительно расходятся. В частности, в некоторых странах в 2100 году населения будет больше, чем в 2025 году, тогда как во многих других странах будет наблюдаться его сокращение.

Страны, где прогнозируется сокращение населения

По данным издания, среди 30 европейских стран в 12 ожидается рост населения, в то время как в 18 к 2100 году произойдет его сокращение.

По прогнозам, наибольшее сокращение населения ожидается в Латвии (33,9%), Литве (33,4%), Польше (31,6%) и Греции (30,1%). Это означает, что в этих странах население может сократиться более чем на треть.

Сокращение более чем на 20% населения ожидается в следующих странах:

в Болгарии (28%),

Хорватии (27%),

Словакии (26,7%),

Румынии (24,3%),

Италии (24%),

Венгрии (22,5%).

Объясняется, что эти данные указывают на то, что перечисленные страны лишатся каждого четвертого человека, что также является значительным показателем.

От 10 до 20% ожидается убыль населения в следующих странах: в Португалии (19,3%), Эстонии (19,1%), Чехии (11,5%), Финляндии (10,7%), Словении (10,6%) и Германии (10,6%).

Страны, где население вырастет

В то же время, в этом рейтинге указаны три страны Европы, где рост населения ожидается более чем на 25%. Это несмотря на то, что население данных стран невелико. В частности, это Люксембург (36,4%), Исландия (27,1%) и Мальта (26%).

Указанные страны, в которых прирост населения будет составлять согласно прогнозу более 10%: Швейцария (16,9%), Ирландия (14,6%), Норвегия (11,8%) и Швеция (10%).

«Эта разница обусловлена ​​преимущественно отличиями в прошлых и прогнозируемых показателях миграции в сочетании с отличиями в возрастной структуре населения», — пояснил изданию заместитель директора Венского института демографии Томаш Соботка.

Он пояснил, что страны с низким уровнем рождаемости и оттоком населения в последние десятилетия, как правило, имеют более старую возрастную структуру населения, где мало людей молодого и репродуктивного возраста.

Соботка добавил, что в странах Южной Европы уровень рождаемости ниже, чем в других регионах Европы, и, как ожидается, останется таким и дальше.

В публикации отмечается, что среди «большой четвёрки» стран ЕС по экономическому потенциалу и численности населения Испания является единственной страной, где к 2100 году ожидается прирост населения, хотя он будет незначительным — 1,3%.

По прогнозам, население Франции несколько сократится — на 2,5%. А вот в Германии (10,6%) и особенно в Италии (24%) ожидается более значительное сокращение населения. Соботка указал на низкую рождаемость и старение населения в Италии.

Возрастные изменения

Ожидается, что доля людей в возрасте 85 лет и старше увеличится более чем в три раза — с 3,2% в 2025 году до 10,8% к 2100 году. Это означает, что более чем каждый десятый европеец будет принадлежать этой возрастной группе.

Прогнозируется, что также станет больше человек в возрасте от 66 до 84 лет — с 17,6 до 21,8%. В то же время, ожидается, что доля каждой младшей возрастной группы в общем количестве населения уменьшится. В частности, доля населения трудоспособного возраста от 31 до 65 лет сократится с 47,8 до 40,5%.

