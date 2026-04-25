У туристов воруют деньги на курортах за границей: как работают мошенники Сегодня 06:15 — Мир

Пляжный отдых, Фото: freepik

Продавцы на пляжах за границей придумали схему, как обманывать туристов во время отдыха.

Об этом сообщает The Guardian.

Подробнее об инцидентах с туристами

Речь идет о том, что «пляжные предприниматели» продают еду или напитки туристам, но в момент оплаты товара списывают с карты сумму гораздо больше. В отдельных случаях разница достигала десятикратного размера.

В публикации отмечается, что торговцы пользуются невнимательностью туристов: люди наслаждаются отдыхом, так что просто не проверяют, правильную ли сумму указал на терминале продавец.

По словам потерпевших, подозрения возникают уже после оплаты, когда вернуть деньги уже намного труднее. Особенно уязвимы иностранные туристы, которые не разбираются в ценах за пределами своей страны.

Эксперты советуют:

внимательно проверять сумму перед оплатой;

не отдавать свою банковскую карту в руки продавцам;

расплачиваться наличными.

Следуя этим правилам, можно не только сохранить свои деньги, но и не испортить отдых.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.