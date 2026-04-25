У туристов воруют деньги на курортах за границей: как работают мошенники

Пляжный отдых, Фото: freepik
Продавцы на пляжах за границей придумали схему, как обманывать туристов во время отдыха.
Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о том, что «пляжные предприниматели» продают еду или напитки туристам, но в момент оплаты товара списывают с карты сумму гораздо больше. В отдельных случаях разница достигала десятикратного размера.
В публикации отмечается, что торговцы пользуются невнимательностью туристов: люди наслаждаются отдыхом, так что просто не проверяют, правильную ли сумму указал на терминале продавец.
По словам потерпевших, подозрения возникают уже после оплаты, когда вернуть деньги уже намного труднее. Особенно уязвимы иностранные туристы, которые не разбираются в ценах за пределами своей страны.
Эксперты советуют:
  • внимательно проверять сумму перед оплатой;
  • не отдавать свою банковскую карту в руки продавцам;
  • расплачиваться наличными.
Следуя этим правилам, можно не только сохранить свои деньги, но и не испортить отдых.
По материалам:
Novyny.live
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
