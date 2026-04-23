0 800 307 555
ру
Куда поехать на отдых в мае и июне

Мир
27
По словам экспертов по путешествиям, альтернативные направления для путешествий сейчас идеально подходят ввиду невысоких температур и меньшего количества посетителей, чем в июле и августе. Ведь в мире есть немало направлений, где уже сейчас можно рассчитывать на гарантированное тепло.
По словам экспертов туристического страхования Post Office, май и июнь обещают стать одним из лучших периодов для путешествий для любителей солнца, которые хотят преодолеть летнюю суматоху, пишет Daily Mail.
На основе средних температур и сезонного уровня посещаемости эксперты определили лучшие направления для ближайших и дальних путешествий, которые гарантированно предлагают солнце в мае и июне этого года.

Куба

На Кубе ожидается температура 30 °C, что делает ее одним из лучших мест для отдыха в это время года. Однако перед посещением следует осторожно проверять условия путешествий, поскольку FCDO рекомендует воздержаться от всех поездок на Кубу, кроме необходимых, из-за продолжающихся протестов.
Доминиканская Республика

С температурой 31 °C Доминиканская Республика — прекрасные пляжные условия. Спрос на отдых в Карибском бассейне резко возрос с начала войны в Иране, поскольку туристы ищут альтернативные места отдыха подальше от Ближнего Востока.

Барбадос

Барбадос, где температура составляет 31 °C, имеет теплое море, яркую ночную жизнь и культурные фестивали, но без толп в середине лета.
Барбадос сочетает блестящие пляжные курорты с дикой природой, что делает его идеальным райским местом в это время года. Помимо возможностей для отдыха и релаксации, это прекрасно подходит для любителей приключений, благодаря множеству водных видов спорта.
Сингапур

Сингапур, где температура составляет 32 °C, жаркий, оживленный и сосредоточенный на гастрономии, идеально подходит для исследователей города. Его даже называют альтернативой Дубаю, в то время как Ближний Восток сейчас не входит в туристическую категорию.
Марисса Сим, региональный директор северной и юго-западной Европы Сингапурского совета по туризму, сказала: «Уникальное расположение Сингапура как города в природе делает нас особенно подходящими для путешественников, ищущих эту новую форму содержательной перезагрузки».
Египет

Египет с температурой 32 °C создает идеальные условия для исследования древних храмов и шумных рынков перед экстремальными летними температурами.
Египет, известный своей давней историей, пляжами Красного моря и оживленными городами, такими как Каир и Александрия, является популярным выбором для отдыхающих, и несмотря на недавнее падение бронирований, он все еще остается значительным направлением.

Июнь

В Италии температура составляет 28 °C, тепло. Июнь идеально подходит для исследования исторических городов, прибрежных городков и виноградников, прежде чем наступят пиковые летние толпы.

Греция

Следующим солнечным июньским направлением станет Греция. Раннее лето в Греции приносит 30 °C зной и сухие дни. Июнь идеально подходит для путешествий по островам, купания в чистом море и комфортных прогулок по побеленным селам.

Испания

Испания популярна круглый год, но июнь может быть заметно лучшим временем для посещения. Температура составляет 30 °C, в стране долго стоят солнечные дни и пляжная погода по всей материковой части страны. Это означает, что июнь идеально подходит для сбалансированного отдыха, включающего пляжные дни, пешие прогулки и исследования горных ландшафтов.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems