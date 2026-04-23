Куда поехать на отдых в мае и июне

По словам экспертов по путешествиям, альтернативные направления для путешествий сейчас идеально подходят ввиду невысоких температур и меньшего количества посетителей, чем в июле и августе. Ведь в мире есть немало направлений, где уже сейчас можно рассчитывать на гарантированное тепло.

По словам экспертов туристического страхования Post Office, май и июнь обещают стать одним из лучших периодов для путешествий для любителей солнца, которые хотят преодолеть летнюю суматоху, пишет Daily Mail

На основе средних температур и сезонного уровня посещаемости эксперты определили лучшие направления для ближайших и дальних путешествий, которые гарантированно предлагают солнце в мае и июне этого года.

Куба

На Кубе ожидается температура 30 °C, что делает ее одним из лучших мест для отдыха в это время года. Однако перед посещением следует осторожно проверять условия путешествий, поскольку FCDO рекомендует воздержаться от всех поездок на Кубу, кроме необходимых, из-за продолжающихся протестов.

Доминиканская Республика

С температурой 31 °C Доминиканская Республика — прекрасные пляжные условия. Спрос на отдых в Карибском бассейне резко возрос с начала войны в Иране, поскольку туристы ищут альтернативные места отдыха подальше от Ближнего Востока.

Барбадос

Барбадос, где температура составляет 31 °C, имеет теплое море, яркую ночную жизнь и культурные фестивали, но без толп в середине лета.

Барбадос сочетает блестящие пляжные курорты с дикой природой, что делает его идеальным райским местом в это время года. Помимо возможностей для отдыха и релаксации, это прекрасно подходит для любителей приключений, благодаря множеству водных видов спорта.

Сингапур

Сингапур, где температура составляет 32 °C, жаркий, оживленный и сосредоточенный на гастрономии, идеально подходит для исследователей города. Его даже называют альтернативой Дубаю, в то время как Ближний Восток сейчас не входит в туристическую категорию.

Марисса Сим, региональный директор северной и юго-западной Европы Сингапурского совета по туризму, сказала: «Уникальное расположение Сингапура как города в природе делает нас особенно подходящими для путешественников, ищущих эту новую форму содержательной перезагрузки».

Египет

Египет с температурой 32 °C создает идеальные условия для исследования древних храмов и шумных рынков перед экстремальными летними температурами.

Египет, известный своей давней историей, пляжами Красного моря и оживленными городами, такими как Каир и Александрия, является популярным выбором для отдыхающих, и несмотря на недавнее падение бронирований, он все еще остается значительным направлением.

Июнь

В Италии температура составляет 28 °C, тепло. Июнь идеально подходит для исследования исторических городов, прибрежных городков и виноградников, прежде чем наступят пиковые летние толпы.

Греция

Следующим солнечным июньским направлением станет Греция. Раннее лето в Греции приносит 30 °C зной и сухие дни. Июнь идеально подходит для путешествий по островам, купания в чистом море и комфортных прогулок по побеленным селам.

Испания

Испания популярна круглый год, но июнь может быть заметно лучшим временем для посещения. Температура составляет 30 °C, в стране долго стоят солнечные дни и пляжная погода по всей материковой части страны. Это означает, что июнь идеально подходит для сбалансированного отдыха, включающего пляжные дни, пешие прогулки и исследования горных ландшафтов.

