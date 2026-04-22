ЕС может запретить въезд россиянам, воевавшим против Украины Сегодня 17:22 — Мир

Высокая представительница ЕС Кая Каллас

Европейский Союз рассматривает возможность введения запрета на въезд для граждан россии, принимавших участие в боевых действиях против Украины. Ожидается, что соответствующую инициативу представят на заседании Европейского совета в июне.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас в заявлении, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий (EEAS).

По словам Калласа, к июньскому заседанию планируется подготовить конкретные предложения по ограничению въезда для бывших российских военнослужащих на территорию ЕС.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал эту инициативу, назвав ее своевременной и необходимой.

«Это своевременный и долгожданный шаг, который продемонстрирует каждому россиянину, что, подписывая контракт на участие в преступной агрессивной войне против Украины, он одновременно ограничивает возможность въезда в Европу», — отметил он.

Сибига также подчеркнул, что лица, участвующие в боевых действиях против европейских стран, не должны иметь доступа к территории ЕС, и призвал государства-члены поддержать эту инициативу.

