0 800 307 555
ру
0 800 307 555
ЕС может запретить въезд россиянам, воевавшим против Украины

Мир
18
Высокая представительница ЕС Кая Каллас
Высокая представительница ЕС Кая Каллас
Европейский Союз рассматривает возможность введения запрета на въезд для граждан россии, принимавших участие в боевых действиях против Украины. Ожидается, что соответствующую инициативу представят на заседании Европейского совета в июне.
Об этом сообщила высокий представитель ЕС Кая Каллас в заявлении, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий (EEAS).
По словам Калласа, к июньскому заседанию планируется подготовить конкретные предложения по ограничению въезда для бывших российских военнослужащих на территорию ЕС.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал эту инициативу, назвав ее своевременной и необходимой.
«Это своевременный и долгожданный шаг, который продемонстрирует каждому россиянину, что, подписывая контракт на участие в преступной агрессивной войне против Украины, он одновременно ограничивает возможность въезда в Европу», — отметил он.
Сибига также подчеркнул, что лица, участвующие в боевых действиях против европейских стран, не должны иметь доступа к территории ЕС, и призвал государства-члены поддержать эту инициативу.
По материалам:
Finance.ua
ЕС
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems