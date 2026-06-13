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ТОП-5 летних направлений для соло-путешественников

Мир
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Остров Наксос (Греция)
Остров Наксос (Греция)
Поначалу самостоятельные путешествия могут пугать, однако на практике все выглядит гораздо интереснее и увлекательнее. В Европе есть несколько отличных и безопасных курортов, куда можно отправляться одному.
Об этом пишет In Journal.

Куда поехать летом в одиночестве

Остров Наксос (Греция)

На этом острове тихие пляжи, таверны со вкусной едой и невероятно красивая зеленая природа. В дневное время здесь можно исследовать заливы, а вечером отправляться на прогулки по улицам Хоры.
На острове есть один из самых красивых пляжей страны Агиос-Прокопиос, и это место идеально подойдет для самостоятельной перезагрузки.

Лагос (Португалия)

Для динамичного отпуска следует выбирать Лагос — прибрежный город в регионе Алгарве. Сюда часто приезжают любители серфинга, поскольку здесь есть школа, где можно отточить свои умения или научиться с нуля становиться на серф.

Пальма-де-Майорка (Испания)

В этом городе много баров и ресторанов, поэтому сюда советуют приезжать любителям роскошного отдыха. Путешественники ради разнообразия здесь могут отправляться на многочисленные экскурсии — замок Бельвер, Пещеры Дракона или же поехать в Ильетас, известный как испанский Монте-Карло.

Хвар (Хорватия)

Этот город достаточно модный и дорогой, однако чуть дальше от центра можно найти более бюджетное жилье. Туристы здесь отмечают кристально чистое море, красивую природу и вкусную еду.
Мало Зарача, Ягодна и Палмижана — это лишь некоторые из мест, где можно насладиться прекрасными пляжами. Также стоит пройтись через туннель Питве и насладиться закатом.

Амальфийское побережье

Если остановиться в Сорренто или Салерно, можно смело ехать на Амальфийское побережье и не переживать о значительных расходах бюджета. Эта локация идеальна для тех, кто любит наслаждаться архитектурой и природой.
Главным достоянием Амальфийского побережья являются красивые города, поразительные скалы и кристально чистое море. Кроме того, здесь работает междугородний транспорт, поэтому можно совершить еще и путешествие на лодке в Капри или Позитано.

По материалам:
Телеканал 24
Путешествия
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