Украинские дети имеют право на бесплатный отдых: как получить путевку

Как отправить ребенка на отдых бесплатно, Фото: freepik

В 2026 году бесплатные услуги по оздоровлению и отдыху смогут получить дети военнослужащих, погибших защитников, внутренне перемещенных лиц, а также дети, проживающие в населенных пунктах на линии столкновении. Родители смогут самостоятельно выбрать заведение отдыха среди тех, что заключили договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.



Об этом рассказали юристы Бесплатной юридической помощи.

Кто может получить бесплатную путевку

Отмечается, что право на оздоровление за счет государства имеют дети от 7 до 18 лет, нуждающиеся в восстановлении физического или психологического состояния.

В частности, речь идет о детях, чьи родители:

военнослужащие ВСУ, ГПСУ, НГУ, полиции или ГСЧС;

участники боевых действий;

погибшие или умершие защитники;

внутренне перемещенные лица.

Также поехать на отдых или оздоровление могут дети-сироты, дети без родительской опеки и дети с прифронтовых территорий.

Какие документы нужны

Чтобы оформить путевку, одному из родителей или законному представителю следует обратиться в районную администрацию или исполнительные органы городские, районные в городе (если они созданы), поселковые или сельские советы по месту официальной регистрации.

Для ВПЛ обращение подается по фактическому местожительству.

Необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:

паспорт;

свидетельство о рождении ребенка или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя (если обращается не один из родителей);

документ, подтверждающий статус ребенка или родителей (например, военный билет, удостоверение участника боевых действий, справка ВПЛ и т. п. ).

Документы проверяют в течение трех рабочих дней. В случае положительного решения, заявитель получает справку, которая дает право на оздоровление и действует в течение трех месяцев со дня ее выдачи.

После этого один из родителей или законный представитель ребенка может выбрать учреждение для оздоровления, у которого есть договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.

Связаться с выбранным заведением можно, в частности, по электронной почте и получить подтверждение возможности приема ребенка на отдых.

Вместе с сообщением необходимо подать копии:

паспорта гражданина Украины;

документа, удостоверяющего личность ребенка;

справки, выданной структурным подразделением.

В день приезда необходимо иметь оригиналы документов и медицинскую справку по форме № 79/о, а также заключить договор о предоставлении услуг по оздоровлению и отдыху.

Следует отметить, что услугой можно воспользоваться раз в год при условии, что в текущем году ребенок не получал путевки от уполномоченных органов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.