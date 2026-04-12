0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Украинские дети имеют право на бесплатный отдых: как получить путевку

Личные финансы
45
Как отправить ребенка на отдых бесплатно
Как отправить ребенка на отдых бесплатно, Фото: freepik
В 2026 году бесплатные услуги по оздоровлению и отдыху смогут получить дети военнослужащих, погибших защитников, внутренне перемещенных лиц, а также дети, проживающие в населенных пунктах на линии столкновении. Родители смогут самостоятельно выбрать заведение отдыха среди тех, что заключили договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.
Об этом рассказали юристы Бесплатной юридической помощи.

Кто может получить бесплатную путевку

Отмечается, что право на оздоровление за счет государства имеют дети от 7 до 18 лет, нуждающиеся в восстановлении физического или психологического состояния.
В частности, речь идет о детях, чьи родители:
  • военнослужащие ВСУ, ГПСУ, НГУ, полиции или ГСЧС;
  • участники боевых действий;
  • погибшие или умершие защитники;
  • внутренне перемещенные лица.
Также поехать на отдых или оздоровление могут дети-сироты, дети без родительской опеки и дети с прифронтовых территорий.

Какие документы нужны

Чтобы оформить путевку, одному из родителей или законному представителю следует обратиться в районную администрацию или исполнительные органы городские, районные в городе (если они созданы), поселковые или сельские советы по месту официальной регистрации.
Для ВПЛ обращение подается по фактическому местожительству.
Необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:
  • паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния;
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя (если обращается не один из родителей);
  • документ, подтверждающий статус ребенка или родителей (например, военный билет, удостоверение участника боевых действий, справка ВПЛ и т. п.).
Документы проверяют в течение трех рабочих дней. В случае положительного решения, заявитель получает справку, которая дает право на оздоровление и действует в течение трех месяцев со дня ее выдачи.
После этого один из родителей или законный представитель ребенка может выбрать учреждение для оздоровления, у которого есть договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.
Связаться с выбранным заведением можно, в частности, по электронной почте и получить подтверждение возможности приема ребенка на отдых.
Вместе с сообщением необходимо подать копии:
  • паспорта гражданина Украины;
  • документа, удостоверяющего личность ребенка;
  • справки, выданной структурным подразделением.
В день приезда необходимо иметь оригиналы документов и медицинскую справку по форме № 79/о, а также заключить договор о предоставлении услуг по оздоровлению и отдыху.
Следует отметить, что услугой можно воспользоваться раз в год при условии, что в текущем году ребенок не получал путевки от уполномоченных органов.
По материалам:
Finance.ua
Дети и деньгиСоциальная помощь
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems