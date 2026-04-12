Украинские дети имеют право на бесплатный отдых: как получить путевку
В 2026 году бесплатные услуги по оздоровлению и отдыху смогут получить дети военнослужащих, погибших защитников, внутренне перемещенных лиц, а также дети, проживающие в населенных пунктах на линии столкновении. Родители смогут самостоятельно выбрать заведение отдыха среди тех, что заключили договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.
Об этом рассказали юристы Бесплатной юридической помощи.
Кто может получить бесплатную путевку
Отмечается, что право на оздоровление за счет государства имеют дети от 7 до 18 лет, нуждающиеся в восстановлении физического или психологического состояния.
В частности, речь идет о детях, чьи родители:
- военнослужащие ВСУ, ГПСУ, НГУ, полиции или ГСЧС;
- участники боевых действий;
- погибшие или умершие защитники;
- внутренне перемещенные лица.
Также поехать на отдых или оздоровление могут дети-сироты, дети без родительской опеки и дети с прифронтовых территорий.
Какие документы нужны
Чтобы оформить путевку, одному из родителей или законному представителю следует обратиться в районную администрацию или исполнительные органы городские, районные в городе (если они созданы), поселковые или сельские советы по месту официальной регистрации.
Для ВПЛ обращение подается по фактическому местожительству.
Необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:
- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (если обращается не один из родителей);
- документ, подтверждающий статус ребенка или родителей (например, военный билет, удостоверение участника боевых действий, справка ВПЛ
и т. п.).
Документы проверяют в течение трех рабочих дней. В случае положительного решения, заявитель получает справку, которая дает право на оздоровление и действует в течение трех месяцев со дня ее выдачи.
После этого один из родителей или законный представитель ребенка может выбрать учреждение для оздоровления, у которого есть договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.
Связаться с выбранным заведением можно, в частности, по электронной почте и получить подтверждение возможности приема ребенка на отдых.
Вместе с сообщением необходимо подать копии:
- паспорта гражданина Украины;
- документа, удостоверяющего личность ребенка;
- справки, выданной структурным подразделением.
В день приезда необходимо иметь оригиналы документов и медицинскую справку по форме № 79/о, а также заключить договор о предоставлении услуг по оздоровлению и отдыху.
Следует отметить, что услугой можно воспользоваться раз в год при условии, что в текущем году ребенок не получал путевки от уполномоченных органов.
Поделиться новостью
