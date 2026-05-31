ТОП-5 причин, почему работники увольняются с работы

Украинские центры занятости ежедневно принимают около 2,5 тысячи новых клиентов, большинство из которых ушли с прежнего места работы и находятся в поисках нового трудоустройства. Люди увольняются, даже не имея альтернативы, по разным причинам — от профессионального выгорания до низких зарплат или вынужденного переезда из-за войны.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
Основные причины, почему люди покидают свои рабочие места
Отсутствие развития у компании
Одной из наиболее распространенных причин увольнения является ощущение профессионального застоя. Работники покидают компании, когда не видят возможностей для развития, обучения или карьерного роста.
Специалисты отмечают, что за три-пять лет специалисты успевают научиться всему в компании и понять, что если не изменить что-то в жизни, то есть возможность застрять в условном «дне сурка» на всю жизнь.
Поэтому компаниям следует обновлять подходы к работе и создавать новые возможности для персонала.
Война и переезд в более безопасные регионы
Украинцы вынуждены покидать свои дома и места работы для переезда в более безопасные регионы. За 2026 год в Службу занятости уже обратилось 52,5 тысячи внутренне перемещенных лиц, что составляет 17% от всех клиентов.
В результате сумма, еще несколько лет назад считавшаяся приемлемой, со временем перестает соответствовать ожиданиям работников и становится одной из ключевых причин увольнений.
Выгорание
Выгорание часто возникает из-за постоянного стресса и отсутствия баланса между работой и личной жизнью.
В Службе занятости отмечают, что без изменения подхода к организации труда человек может снова столкнуться с выгоранием даже после смены компании.
Конфликты в коллективе
Причиной увольнения могут стать проблемы в отношениях с коллегами или новым руководством. Даже работники, годами работавшие в одной компании, иногда решают уволиться после изменений в коллективе или управлении.
