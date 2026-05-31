ТОП-5 причин, почему работники увольняются с работы Сегодня 12:08 — Личные финансы

5 основных причин почему люди увольняются с работы, Фото: magnific

Украинские центры занятости ежедневно принимают около 2,5 тысячи новых клиентов, большинство из которых ушли с прежнего места работы и находятся в поисках нового трудоустройства. Люди увольняются, даже не имея альтернативы, по разным причинам — от профессионального выгорания до низких зарплат или вынужденного переезда из-за войны.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Основные причины, почему люди покидают свои рабочие места

Отсутствие развития у компании

Одной из наиболее распространенных причин увольнения является ощущение профессионального застоя. Работники покидают компании, когда не видят возможностей для развития, обучения или карьерного роста.

Читайте также Сезонная работа: 10 интересных вакансий из разных сфер

Специалисты отмечают, что за три-пять лет специалисты успевают научиться всему в компании и понять, что если не изменить что-то в жизни, то есть возможность застрять в условном «дне сурка» на всю жизнь.

Поэтому компаниям следует обновлять подходы к работе и создавать новые возможности для персонала.

Война и переезд в более безопасные регионы

Украинцы вынуждены покидать свои дома и места работы для переезда в более безопасные регионы. За 2026 год в Службу занятости уже обратилось 52,5 тысячи внутренне перемещенных лиц, что составляет 17% от всех клиентов.

Для жителей с прифронтовых территорий доступны программы обучения по ваучерам, их направляют на повышение квалификации в центры профессионально-технического образования.

Низкая оплата труда

По состоянию на 2026 год, средняя зарплата в Украине составляет 30 356 гривен. Значительная часть работников не рассматривает вакансии с оплатой ниже этого уровня.

В то же время, многие работодатели не спешат пересматривать зарплаты для действующих сотрудников.

Читайте также Украинцам могут не засчитать годы работы: о чем идет речь

В результате сумма, еще несколько лет назад считавшаяся приемлемой, со временем перестает соответствовать ожиданиям работников и становится одной из ключевых причин увольнений.

Выгорание

Выгорание часто возникает из-за постоянного стресса и отсутствия баланса между работой и личной жизнью.

В Службе занятости отмечают, что без изменения подхода к организации труда человек может снова столкнуться с выгоранием даже после смены компании.

Конфликты в коллективе

Причиной увольнения могут стать проблемы в отношениях с коллегами или новым руководством. Даже работники, годами работавшие в одной компании, иногда решают уволиться после изменений в коллективе или управлении.

Ранее Finance.ua писал, что чаще выгорание возникает тогда, когда человек пытается быть идеальным во всех ролях одновременно: безупречным специалистом, заботливым партнером, внимательным родителем и в то же время не забывать о собственном развитии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.