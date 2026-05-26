0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам могут не засчитать годы работы: о чем идет речь

Личные финансы
206
Украинцам могут не засчитать годы работы: о чем идет речь
Украинцам могут не засчитать годы работы: о чем идет речь
Украинцы, работавшие в россии часто рассчитывают, что эти годы войдут в трудовой стаж при выходе на пенсию. Однако в Пенсионном фонде объясняют, что так происходит далеко не всегда.
Разбираемся, как подтвердить стаж работы за границей и в каких случаях рассчитывать на его зачисление не стоит.

Работа за границей

Чтобы понять, учитывается ли страховой стаж в россии при выходе на пенсию в Украине, следует выяснить, засчитывается ли работа за границей в трудовой стаж вообще.
По ранее действовавшим правилам, заграничный стаж засчитывался лишь на основании двустороннего соглашения о взаимном признании пенсионных прав между Украиной и другой страной. Но с 2024 года ситуация поменялась. Согласно Закону № 9453 от 25.04.2024 и Постановлением КМУ № 562, годы работы за границей теперь могут учитываться для вступления в необходимый стаж, даже если договора со страной нет. На размер пенсии это не влияет: она рассчитывается только по взносам, уплаченным в Украине.
Читайте также
Следует учесть, что Пенсионный фонд Украины не получает такие данные автоматически — человек должен самостоятельно инициировать этот процесс. Без поданного заявления и подтверждающих документов иностранный стаж просто не будет учтен.
С россией механизм взаимного зачисления стажа фактически не работает, особенно в последние годы, пояснил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Александр Малецкий.
Это означает, что в страховой стаж при назначении пенсии не будет относиться работа на страну-агрессора после 2014 года, и даже при наличии документов об официальном трудоустройстве в россии после начала вооруженного конфликта российский трудовой стаж в Украине автоматически исключается из подсчета.
В отдельных случаях — если трудовая деятельность приходилась на период, когда действовали другие правовые нормы или международные соглашения, — ситуация может рассматриваться индивидуально. Однако для большинства нынешних случаев ответ будет отрицательным: стаж в России не засчитают.
Ранее Finance.ua писал, что при расчете пенсии учитывается не весь стаж, а только тот, что подтвержден официально. Периоды трудового стажа, приобретенные до 2004 года, автоматически зачисляются в страховой стаж.
После начала 2004 года страховой стаж засчитывается только при уплате ЕСВ (причем эти взносы не должны быть меньше минимальных). Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре.
Фактически в стаж не учитываются периоды до 2004 года без соответствующей записи в трудовой книжке. Или же при отсутствии других подтверждающих документов.
По материалам:
УНІАН
Пенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems