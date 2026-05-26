Украинцам могут не засчитать годы работы: о чем идет речь Сегодня 13:00 — Личные финансы

Украинцы, работавшие в россии часто рассчитывают, что эти годы войдут в трудовой стаж при выходе на пенсию. Однако в Пенсионном фонде объясняют, что так происходит далеко не всегда.

Разбираемся, как подтвердить стаж работы за границей и в каких случаях рассчитывать на его зачисление не стоит.

Работа за границей

Чтобы понять, учитывается ли страховой стаж в россии при выходе на пенсию в Украине, следует выяснить, засчитывается ли работа за границей в трудовой стаж вообще.

По ранее действовавшим правилам, заграничный стаж засчитывался лишь на основании двустороннего соглашения о взаимном признании пенсионных прав между Украиной и другой страной. Но с 2024 года ситуация поменялась. Согласно Закону № 9453 от 25.04.2024 и Постановлением КМУ № 562 , годы работы за границей теперь могут учитываться для вступления в необходимый стаж, даже если договора со страной нет. На размер пенсии это не влияет: она рассчитывается только по взносам, уплаченным в Украине.

Следует учесть, что Пенсионный фонд Украины не получает такие данные автоматически — человек должен самостоятельно инициировать этот процесс. Без поданного заявления и подтверждающих документов иностранный стаж просто не будет учтен.

фактически не работает, особенно в последние годы, С россией механизм взаимного зачисления стажаособенно в последние годы, пояснил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Александр Малецкий.

Это означает, что в страховой стаж при назначении пенсии не будет относиться работа на страну-агрессора после 2014 года, и даже при наличии документов об официальном трудоустройстве в россии после начала вооруженного конфликта российский трудовой стаж в Украине автоматически исключается из подсчета.

В отдельных случаях — если трудовая деятельность приходилась на период, когда действовали другие правовые нормы или международные соглашения, — ситуация может рассматриваться индивидуально. Однако для большинства нынешних случаев ответ будет отрицательным: стаж в России не засчитают.

Ранее Finance.ua писал , что при расчете пенсии учитывается не весь стаж, а только тот, что подтвержден официально. Периоды трудового стажа, приобретенные до 2004 года, автоматически зачисляются в страховой стаж.

После начала 2004 года страховой стаж засчитывается только при уплате ЕСВ (причем эти взносы не должны быть меньше минимальных). Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре.

Фактически в стаж не учитываются периоды до 2004 года без соответствующей записи в трудовой книжке. Или же при отсутствии других подтверждающих документов.

