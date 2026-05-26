Зарплаты до 165 тыс. грн: какие вакансии стали наиболее оплачиваемыми в городах Украины Сегодня 12:02 — Личные финансы

Трактористам в агросекторе готовы платить 165 тысяч гривен

Чаще среди самых оплачиваемых вакансий фигурируют штукатуры, фасадщики, каменщики, плиточники, маляры и строители. Высокие зарплаты также предлагают специалистам СТО, в том числе автомалярам, ​​рихтовщикам и автоэлектрикам. В то же время в ряде городов в список самых оплачиваемых профессий вошли стоматологи, руководители отделов продаж, дизайнеры и IT-специалисты. Самая высокая медианная зарплата среди всех проанализированных вакансий зафиксирована у трактористов в агросекторе в Черкассах — 165 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа

Какие зарплаты предлагают в Киеве

В Киеве самые высокие зарплаты преимущественно предлагают специалистам строительной сферы. В частности, штукатуры и фасадщики могут рассчитывать на медианную зарплату 85 тыс. грн. К наиболее оплачиваемым вакансиям также относятся:

рихтовщики — 77,5 тыс. грн;

плиточники — 75 тыс. грн.

За год зарплата рихтовщиков выросла на 41%, а плиточников — на 40%.

Несмотря на доминирование рабочих профессий, в столице сохраняется спрос и высококвалифицированных IT-специалистов. В частности, на платформе OLX доступны вакансии от N-iX для Lead AI/ML Engineer и Lead FullStack Software Engineer with AI с зарплатой до 300 тыс. грн.

В список профессий с высокими зарплатами в Киеве также вошли менеджеры по продаже недвижимости. В этой категории медианная зарплата достигла 75 тыс. грн, что на 67% больше, чем в прошлом году.

Западные регионы

В западных регионах Украины среди вакансий с высокими зарплатами преобладают строительные специальности. В частности, во Львове фасадщикам предлагают 82 тыс. грн, в Ивано-Франковске штукатурам и малярам — по 75 тыс. грн, а в Ровно — 75 тыс. грн.

В то же время в нескольких городах зафиксированы зарплаты более 100 тыс. грн. В Луцке технологи на производстве могут зарабатывать 110 тыс. грн, в Черновцах каменщикам предлагают 103 тыс. грн, а в Тернополе рихтовщикам на СТО — 100 тыс. грн.

Заметно высокие зарплаты работодатели также предлагают дальнобойщикам:

в Луцке — 85 тыс. грн;

в Тернополе — 70 тыс. грн;

во Львове — 66,2 тыс. грн.

Читайте также Укрпочта повысит зарплаты водителям до 65 тысяч гривен

Отдельно заметен и рост зарплат в ряде профессий. В Черновцах зарплата каменщиков за год выросла более чем на 217%, а в сфере медицины и фармацевтики более чем в четыре раза. Во Львове зарплаты маляров выросли на 62%, в Луцке каменщиков — на 56%, а в Ивано-Франковске более чем вдвое выросли зарплаты руководителей отделов продаж и автомаляров.

В Ужгороде среди наиболее оплачиваемых вакансий, кроме строительной сферы, фигурируют менеджеры в гостинично-ресторанном бизнесе и туризме (70 тыс. грн), а также вакансии в сфере агробизнеса — 70 тыс. грн.

Центральные и северные области

В центральных и северных регионах Украины среди вакансий с высокими зарплатами традиционно преобладают строительные специальности, логистика и агросектор. В частности, в Хмельницком фасадщикам предлагают 72,5 тыс. грн, в Житомире штукатурам — 80 тыс. грн, а в Виннице малярам — 85 тыс. грн.

В то же время именно в центральных регионах зафиксирована одна из самых высоких зарплат в Украине. В Черкассах трактористам в сфере агробизнеса работодатели готовы платить 165 тыс. грн — это рекордный показатель, при этом за год зарплата по этой профессии выросла в четыре раза.

Также высокие зарплаты фиксируем в сфере медицины и IT. В Кропивницком стоматологи могут зарабатывать 150 тыс. грн., а в Виннице в категории IT и компьютеров работодатели предлагают более 100 тыс. грн.

Заметно высокими остаются зарплаты и в логистике. В Виннице дальнобойщикам предлагают около 100 тыс. грн, в Кропивницком — 80 тыс. грн, а в Хмельницком — 70 тыс. грн.

В нескольких городах также зафиксирован существенный рост уровня оплаты труда. В Житомире зарплаты трактористов за год выросли более чем в три раза, в Виннице зарплаты плиточников — более чем вдвое, а маляров — на 70%.

В Чернигове самую высокую зарплату работодатели предлагают фасадщикам — 95 тыс. грн. Среди наиболее оплачиваемых вакансий — сантехники (70 тыс. грн), машинисты эскалатора (60 тыс. грн), дальнобойщики (60 тыс. грн) и плиточники — 55 тыс. грн. В то же время, зарплаты машинистов эскалатора в городе за год выросли почти в три раза.

Юг Украины

На юге Украины среди вакансий с самыми высокими зарплатами преобладают строительные специальности, автобизнес и медицина. В частности, в Одессе плиточникам предлагают 85 тыс. грн, в Николаеве каменщикам — 90 тыс. грн, а в Херсоне стоматологи могут зарабатывать 150 тыс. грн.

Среди самых оплачиваемых вакансий в этих городах — штукатуры, фасадщики, рихтовщики, сантехники и дальнобойщики. В Одессе штукатурам предлагают 65 тыс. грн, рихтовщикам — 60 тыс. грн, а фасадщикам — 57,5 ​​тыс. грн. В Николаеве супервайзеры могут зарабатывать 75 тыс. грн, а дальнобойщики — 65 тыс. грн.

Читайте также Работникам Чернобыльской АЭС планируют повысить зарплаты до уровня «Энергоатома»

В то же время Одесса стала одним из немногих городов, где в топ по зарплатам вошла дизайнерская специальность — работодатели готовы платить здесь 63 тыс. грн.

В Херсоне, кроме стоматологов, в список наиболее оплачиваемых вакансий вошли автослесари (52,5 тыс. грн), строители (39 тыс. грн), автоэлектричества (35 тыс. грн) и экспедиторы — 34,5 тыс. грн.

В ряде городов также фиксируем существенные изменения в уровне оплаты труда. В частности, в Николаеве зарплаты каменщиков за год снизились на 70% - в прошлом году работодатели были готовы платить почти втрое больше.

Восток Украины

В восточных областях Украины среди вакансий с самыми высокими зарплатами преобладают технические специальности, строительство и производство. В частности, в Полтаве штукатурам предлагают 100 тыс. грн, в Харькове автоэлектрикам — 65 тыс. грн, а в Запорожье стоматологи могут зарабатывать 85 тыс. грн.

Также высокие зарплаты фиксируем в сфере логистики и производства. В Запорожье дальнобойщикам предлагают 63,1 тыс. грн, в Днепре — 55 тыс. грн, а в Сумах сразу несколько профессий имеют одинаковый уровень медианной зарплаты — по 70 тыс. грн работодатели готовы платить плиточникам, электрикам, малярам и машинистам эскалатора.

Читайте также В Нацбанке прогнозируют рост зарплат украинцев

Среди наиболее оплачиваемых вакансий в этих городах также фасадники, монтажники, прорабы и работники производства. В Полтаве фасадщики могут зарабатывать 75 тыс. грн, в Запорожье прорабам предлагают 62,5 тыс. грн, а в Днепре конструкторы на производстве — более 51 тыс. грн.

В нескольких городах также зафиксирован существенный рост уровня оплаты труда. В частности, в Полтаве зарплата штукатуров за год выросла почти в три раза.

В Харькове, кроме автоэлектриков, в список наиболее оплачиваемых вакансий вошли мастера по ремонту в сфере IT и компьютеров (61 тыс. грн), штукатуры, фасадщики и маляры — по 55 тыс. грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.