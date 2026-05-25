Укрпочта повысит зарплаты водителям до 65 тысяч гривен

Компания продолжает набор работников для работы на новых магистральных автомобилях
С 1 июня 2026 года заработная плата водителей магистральных маршрутов Укрпочты вырастет до 65 тыс. грн.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.
По его словам, компания продолжает набор работников для работы на новых магистральных автомобилях, которые используются для перевозки посылок между регионами.
«Мы знаем, что некоторые частные компании платят больше, но эта зарплата — за работу согласно правилам безопасности, а не по 16 часов в день», — отметил Смелянский.
Он добавил, что работники также получают социальные гарантии, в том числе оплачиваемые отпуска, больничные и другие виды социальной защиты.

Кого еще ищет компания

Кроме водителей компания также ищет специалистов в сфере ІТ, сетевой инфраструктуры и других направлениях.
Актуальные вакансии компании доступны по ссылке.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что «Укрпочта» получила право на бронирование военнообязанных работников как объект военной инфраструктуры, а не из-за статуса государственной компании. Предприятие выполняет контракт с Министерством обороны по распространению повесток. Предприятие обеспечивает 100% бронирование военнообязанных сотрудников.
