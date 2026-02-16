Смілянський пояснив, чому співробітники «Укрпошти» мають 100% бронювання
«Укрпошта» отримала право на бронювання військовозобов’язаних працівників як об’єкт військової інфраструктури, а не через статус державної компанії. Підприємство виконує контракт із Міністерством оборони щодо розповсюдження повісток.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
За словами керівника, підприємство забезпечує 100% бронювання військовозобов’язаних співробітників.
«Нам дали бронювання не за те, що ми „Укрпошта“, а за те що ми — військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток», — зазначив він.
Які проблеми виникають через виконання таких функцій
Через доставлення повісток компанія стикається з випадками пошкодження відділень. За його словами, підпали відбуваються регулярно, а витрати на відновлення вже становлять мільйони гривень.
«Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо», — заявив Смілянський.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 1 лютого почали діяти нові правила бронювання працівників від мобілізації. Ключова зміна стосується мінімального рівня заробітної плати, який дозволяє підприємствам бронювати працівників, що працюють у сфері критичної інфраструктури або оборони. До основних умов бронювання належать:
- рівень заробітної плати не нижче 21 617 грн;
- відсутність заборгованості з ЄСВ та податків;
- відповідність регіональним критеріям, які встановлюються окремо в кожній області.
Підприємства оборонної промисловості отримують статус критичних автоматично та можуть бронювати до 100% працівників. У приватному секторі перевірка критеріїв є більш жорсткою, а строк дії статусу критичності залежить від конкретного підприємства.
